El elegante conjunto que Ana Rosa Quintana lució en la Feria de San Isidro

Ana Rosa Quintana siempre nos sorprende con sus estilismos en los que mezcla la tendencia con su estilo propio y una pizca buen gusto a la hora de vestir. La presentadora de televisión es una de las celebrities más influyentes del panorama mediático español, y su estilo es siempre referencia para muchas mujeres que buscan inspiración a la hora de vestir después de los 50. En su última aparición publica que fue durante la Feria de San Isidro que fue celebrada en la Plaza de Las Ventas de Madrid, Ana Rosa Quintana lució un look impecable (y elegante) que no pasó desapercibido para nadie.

El look que lució Ana Rosa Quintana en la Feria de San Isidro consistía en un traje azul eléctrico de corte recto, que le sentaba como un guante. El traje estaba confeccionado en un tejido ligero y fresco, perfecto para la temporada de primavera-verano. Bajo el traje, Ana Rosa llevaba una blusa negra de cuello en uve. Dejaba entrever un poco de escote y que le daba un toque sexy y sofisticado al conjunto.

Las sandalias que Ana Rosa Quintana eligió para completar su look eran unas sandalias negras muy sencillas y elegantes. Le daban un toque sofisticado y femenino al conjunto. Además, la altura del las sandalias le estilizaba las piernas y le daba una postura más elegante.

Pepa Gea acompaño a Ana Rosa Quintana en la feria de San Isidro

Por otro lado, para complementar su look, Ana Rosa Quintana llevaba unas gafas de sol grandes que le daban un aire misterioso y glamuroso. Las gafas de sol eran el complemento perfecto para su look, ya que no solo le daban un toque de estilo, sino que también protegían sus ojos del sol.

El look de Ana Rosa Quintana en la Feria de San Isidro es una muestra más de su buen gusto y su estilo elegante. Está claro que Ana Rosa sabe que el total look es siempre una opción ganadora.

Nosotras hemos encontrado opciones para imitar el look de Ana Rosa, entre ellos este traje de Jack & Jones que hemos encontrado en El Corte Inglés. Sin embargo, la clave para que el look esté de plena tendencia es que sean en este tono de azul que será tendencia en este verano de 2023.

En definitiva, el look de Ana Rosa Quintana en la Feria de San Isidro es un ejemplo de buen gusto y estilo. Ahora, nosotras lo podemos copiar y adoptar en nuestro día a día. Es un conjunto equilibrado y armonioso, que combina prendas clásicas y atemporales con colores actuales y de tendencia. Un look correcto que cualquier mujer puede copiar y adaptar a su propio estilo.