Las colecciones de moda de la temporada primavera verano 2023 han incluido vestidos con estampados de flores mini de estilo vintage, arty, patchwork y geométricos de estilo retro. No obstante si hay un print que ha predominado por encima del resto ese ha sido el 'blurred print?. ¿En qué consiste? Muy sencillo, en formas abstractas con ese aspecto difuminado o 'borroso' que crea combinaciones de colores llamativas y frescas. Nieves Álvarez, que sigue de cerca todas estas tendencias, ha querido apostar por este estampado enfundándose en un vestido precioso que, desgraciadamente, ya está completamente agotado. No os preocupéis, porque siempre tenemos un as en nuestra manga. Hoy, hemos encontrado un vestido low cost idéntico al de la modelo en una plataforma que, segurísimo, conocéis bien.

La presentadora ha asistido este fin de semana a un concierto de su amiga Laura Pausini en Sevilla al que, por supuesto, ha querido ir con un look impoluto. Nieves Álvarez ha conseguido integrar el estampado más chic del verano con un precioso vestido de la diseñadora Silvia Tcherassi. Confía tanto en la diseñadora colombiana que tiene una gran cantidad de piezas en su armario que le hemos visto lucir en multitud de ocasiones.

Nieves Álvarez ha combinado su vestido de Silvia Tcherassi con unas sandalias plateadas

La prenda en cuestión pertenece a la última colección de Silvia Tcherassi; en cuanto al diseño, el vestido luce un escote en uve muy pronunciado, mangas largas abullonadas un corte en la parte baja de la cadera que da paso a una enorme falda con corte vertical. Sin duda, lo que más llamaba la atención del vestido era su precioso estampado 'blurred' formado de dibujos abstractos en dos colores: naranja 'vitamina' y un azul turquesa muy veraniego sobre un fondo blanco.

Para completar su estilismo, Nieves incluyó unas sandalias de dedo planas con tiras plateadas, muy sencillas. Otro de los accesorios clave de todos y cada uno de sus looks son las gafas de sol de estilo cat eye, no pueden faltar. Por último, la modelo ajustó su talle con un cinturón en color camel con maxi hebilla de resina para equilibrar su espectacular figura.

COMPRAR VESTIDO EN ALIEXPRESS

El vestido modelo 'Corinne' tenía, mientras estaba disponible, un precio de 1.800 euros. Sin embargo lo hemos localizado en AliExpress a un precio de 61,25 euros. ¡Es exactamente igual! No dudes en hacerte con esta joya para arrasar en tus vacaciones con los colores saturados y veraniegos de este estampado tan trendy.