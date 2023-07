Después de vivir un intenso fin de semana en la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó 'El Turronero' en Sevilla, Vicky Martín Berrocal regresó a Madrid. La diseñadora nos tiene acostumbradas a estupendos looks en estas ocasiones especiales, pero ahora también nos ha demostrado cómo aunar la comodidad y el estilo para conseguir el mejor look de viaje. En estos próximos meses en los que no dejaremos de coger aviones y trenes o de hacer largos viajes en coche, la maleta de vacaciones no será nuestro único quebradero de cabeza, también qué nos ponemos para estos desplazamientos, y la diseñadora nos da todas claves.

Lo más fácil es recurrir al eterno chándal o a unos leggings con una camiseta. Pero no. Vestir para un viaje, corto o largo, también requiere que cuidemos todos los detalles, aunando la comodidad en las prendas, con los complementos especiales para hacerlo absolutamente chic.

El bolso más exclusivo

Si algo envidiamos del vestidor de Vicky Martín Berrocal son sus bolsos icónicos de las primeras firmas, pero por encima de todos, la auténtica 'joya de la corona' es su maravilloso Birkin de Hermès, que se ha convertido en su inseparable compañero. El suyo es el modelo en camel, un clásico entre los clásicos, que combina tanto con los estilismos más sport como con los ejecutivos. Estamos hablando de uno de los bolsos más exclusivos de la historia de la moda, que debe el nombre a la actriz británica Jane Birkin, y que solo se puede comprar a través de lista de espera ¿Su precio? Eso sí solo para los bolsillos más privilegiados, porque el modelo más básico parte de los 6.000 euros.

Vaqueros palazzo y camisa, la combinación más fácil de Vicky Martín Berrocal

Sin duda, el bolso es la pieza estrella del look de la diseñadora sevillana, pero el resto es el mejor manual de un look de viaje 10. El primer mandamiento lo tenemos muy claro, nada de prendas ajustadas que nos opriman y dificulten las circulación, por eso Vicky ha elegido unos pantalones vaqueros anchos en azul claro, que nos dan libertad de movimiento y nos protegen de los aires acondicionadas, y una fluida camisa masculina en blanco ligeramente oversize. Un conjunto atemporal y básico que funciona a todas las edades.

Para completar el look optó por unas sneakers blancas dentadas de Balenciaga, el otro complemento tendencia deluxe.

Y para rematar, en la mano un trolley de cabina de Louis Vuitton. ¿Necesitas algo más para convencerte que este es el look que todas deseamos llevar en nuestros viajes?