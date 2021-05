Al igual que sus compañeras de Sálvame, María Patiño también tiene fieles seguidoras que buscan las prendas que ella se pone. Su nueva blazer ya está agotada

El «efecto Sálvame» existe. Han sido muchas las ocasiones en las que hemos visto que cada vez que en el programa se pone una prenda Anabel Pantoja o Gema López no tarda nada en agotarse. Hasta ahora eran ellas dos las que contaban con más fans para sus estilismos, pero María Patiño también cuenta con muchas admiradoras de sus looks. La periodista es reconocida por su coquetería, le encanta la moda y estar siempre impecable, por ello no ha tenido nunca problemas para hablar de sus retoques estéticos, lo mucho que se machaca en el gimnasio y su cuidada alimentación. La mayoría de sus looks están pensados para realzar y presumir de figura, aunque esta vez se ha saltado la regla para recurrir a un original traje, con un pantalón y una blazer que, como sucede con sus compañeras, también ella ha conseguido agotar.

Un pantalón y una blazer de lo más original

La presentadora de Socialité ha cambiado su estilo habitual por un original traje negro con topos y estrellas en contraste blanco, de la firma italiana Denny Rose, que ella ha adquirida en la tienda de moda online Oggys. Un conjunto formado por una blazer con solapa, corte entallado, doble botonadura y efecto bolsillo y un pantalón fit tobillero, que combinó con un top cut out con hebilla, de Uterqüe (que suponemos también agotado porque no está disponible en la web de la firma), con el deja entrever los resultados de su última intervención en el abdomen, y stilettos verde lima.

Los pantalones, que tienen un precio de 109 euros, todavía los podemos encontrar en la web, aunque, eso sí, tienes que tener unas medidas mucho más amplias que las de la presentadora porque ya solo está disponible en la talla 46. En cambio, la blazer, que costaba 199 euros, ya está agotada. No sabemos si vamos a tener la suerte de una reposición pero es algo que nos encantaría porque es una prenda atemporal, que tanto en traje como por separado hace especial cualquier look.

María sabe dar a todos sus estilismos un punto sexy y lo ha hecho también con este original y a la vez clásico traje de chaqueta. ¿Cómo lo ha conseguido? Con el crop top que deja ver un poco de su tonificada tripa. Este verano, para quien se lo pueda permitir, será una prenda muy a tener en cuenta. Como el de María Patiño no hemos conseguido encontrarlo te dejamos una propuesta low cost y un poco más atrevida.