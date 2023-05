Eugenia Osborne ha pasado unos días de vacaciones en Nueva York y ha llevado una maleta cargada de looks que nos suenan mucho. A la influencer le ha poseído el espíritu de Carrie Bradshaw, personaje protagonista de la serie 'Sexo en Nueva York' que encarna Sarah Jessica Parker, y ha llevado 4 outfits calcados al milímetro de la periodista que marcó a toda una generación de mujeres.

Mientras miraba el look de la hija de Bertín Osborne, no podía evitar preguntarme: ¿Ya está aquí de nuevo la moda de los 90´s? Aunque no quería verlo, la respuesta era evidente, un rotundo sí. El 6 de junio 1998 se estrenaba en EE.UU. la serie de la columnista con más estilo de todos los tiempos y su grupo de fieles amigas. Por aquel entonces, Eugenia Osborne tendría tan solo 12 o 13 años, los suficientes para ver en esas mujeres un referente de estilo. En su último viaje a La Gran Manzana, la instagramer ha recreado algunos de los estilismos que quedaron grabados en su memoria.

Eugenia Osborne recrea 4 looks de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'

No son pocos los estupendos looks de 'Sex and the City' que marcaron un precedente de buen gusto e innovación en lo que a moda se refiere. Desde el famoso bolso baguette de lentejuelas moradas de Fendi; pasando por el grandioso vestido de la recién fallecida Vivienne Westwood, o las decenas de chaquetas de Chanel que la columnista mostraba en cada capítulo; no podemos no mencionar al canario Manolo Blahnik que causó sensación con sus zapatos de tacón mostrados en la serie; 0 los muchísimos estilismos de Alexander McQueen que ataviaron a la inexperta Carrie desde su primera cita con Mr. Big, hasta a la propia Jessica en una de sus primeras Galas Met. Ninguno de estos fue elegido por Eugenia, por supuesto, pero lo hizo con algunos otros que nos trajeron buenos recuerdos.

