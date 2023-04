"Dos mujeres y un vestido" no, en esta película no sale Robert Redford. Emma García y Carmen Lomana se han batido en un duelo de estilo sin comerlo ni beberlo. Con la llegada de la Feria de Abril parte del equipo del programa Fiesta de Telecinco ha querido homenajear en la distancia a las que ya estaban celebrando la feria de Sevilla. Así, que la presentadora se ha enfundado en un precioso vestido de aires flamencos que se había puesto la socialité hace solo unas semanas. Analizamos ambos looks y el diseño con el que coincidieron a continuación.

Carmen Lomana fue una de las invitadas a asistir a la celebración de la boda de Teresa Baca y Álvaro Torres en Sevilla. Esto ocurrió el pasado 25 de marzo y la coleccionista de moda apareció con un estilismo de invitada que no dejó a nadie indiferente. El look era insuperable. Por un lado, Carmen se enfundó en un vestido de The IQ Collection que, precisamente, presentaba este fin de semana su última colección en el Palacio de Las Dueñas.

Emma García y Carmen Lomana unidas por un vestido de Inés Domecq

El diseño contaba con un estampado súper llamativo con estampados barroco de formas vegetales en blanco y negro; además, tenía un cuello redondo, mangas francesas y era súper ajustado hasta la mitad del muslo, a partir de ahí se desplegaba una cola de volantes con un toque de color coral en uno de ellos. Esta combinación de colores neutros con tonos vibrantes en pequeños detalles es una de las características de la firma creada por Inés Domecq y Virginia Pozo.

La presentadora, que iba espectacular, lo llevó a su estilo e incorporó en el talle un cinturón de cuero negro ajustado con un nudo. Además, utilizó unas sandalias, también de cuero negro, con plataformas XXL, un imprescindible en el zapatero de Emma en los últimos tiempos. Pero no agregó ningún accesorio más excepto unos aros dorados como pendientes.

La prenda que lucieron ambos personajes fue el vestido 'Elia' de la penúltima colección de The IQ Collection. Este precioso vestido lo podéis encontrar aún a un precio de 295 euros en la página web de la marca española, aunque no podemos asegurar que lo esté por mucho tiempo, pues es perfecto para asistir a una boda y las invitadas lo saben bien.

Por su parte, Carmen abrió el joyero y decidió jugar con los tonos corales presentes en el volante del bajo de la falda. Para elevar el look y que no quedase muy plano, la colaboradora de televisión se puso unos pendientes en forma de lágrima, triple collar de cuentas, pulseras y anillos, todo fabricado en coral auténtico y con el tono exacto que aparecía en la prenda. Además, para sus pies eligió unos salones con empeine al aire, tira al tobillo y tacón moderado de cuero. El zapato de Carmen fue uno de los puntos que hizo que fuera mucho más elegante que la presentadora.

En cuanto a los looks beauty, ambas apostaron por el recogido, un acierto con un vestido tan llamativo, pero en el desempate de este duelo tuvo mucho que decir el maquillaje. Emma apostó por unos ojos ahumados, un eyeliner fino y un labial en tono nude quemado. Lomana prefirió resaltar sus labios con un tono coral y un blush draping en el mismo tono a juego con el resto del look y dejó sus ojos más naturales. Laureamos a la socialité como la ganadora de este duelo por su buen gusto, aunque estuvo muy reñido.