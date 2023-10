La temporada de grandes bodas con sus elegantes invitadas no para. Tras el verano no ha pasado ni un fin de semana en el que no se haya celebrado un enlace con apellidos de renombre, tanto del mundo de la empresa como de la aristocracia. Si la boda del hijo de Borja Prado, presidente de Mediaset España, tuvo su representación royal con la asistencia de la Infanta Cristina, en el 'sí, quiero' de Victoria Hohenlohe, duquesa de Medinaceli y Maxime Cornille, la gran sorpresa fue la presencia de los Reyes de Holanda y su hija mayor, Amalia, aunque para no quitar protagonismo a la novia entraron por un lateral de la iglesia y no pudimos ver en todo su esplendor el estilismo que eligió la Reina Máxima, siempre impactante en los grandes momentos.

Además de la boda de la duquesa de Medinaceli, en el fin de semana se han celebrado otras bodas donde nos hemos encontrado un desfile de estampados, colores potentes y pamelas, todavía aprovechando las temperaturas veraniegas. Y entre todas las invitadas destacamos los estilismo de dos mujeres que siempre encabezan la lista de las más elegantes, pero que en esta ocasión han dado un paso más con unos vestidos muy chic y a la vez originales para crear el look de boda más especial. Son Laura Vecino, que acudió a la boda de Victoria de Hohenlohe en Jerez de la Frontera, y Eugenia Silva, que fue a una boda de unos familiares en Biarritz.

Las dos invitadas más elegantes de las recientes bodas: Eugenia Silva y Laura Vecino

Eugenia Silva disfrutó de una boda con su familia en la distinguida ciudad francesa. La modelo eligió un vestido satinado aguamarina de manga larga y puño ancho, con cuerpo camisero y bajo asimétrico rematado encaje, que se completaba con un lazo al cuello. Un diseño de Stella McCartney, la misma que firmó el look con el arrasó en el Festival de San Sebastián, que tiene un precio de 1.600 euros. La modelo eligió los mejores complementos para hacer el look más especial, comenzando por unas medias, también de Stella McCartney, en un verde más fuerte; unos zapatos estilo versallesco en tono vino con detalle joya de strass, de Roger Vivier,; y el clutch Metropolitan Insignia, de Carolina Herrera.

Eugenia Silva siempre nos deja grandes looks, el pasado Festival de Venecia fue el mejor ejemplo, a los que pone un punto de glamour y sofisticación. Su espectacular y aristocrático porte hacen que cada uno de sus estilismos, sean de sport o para ocasiones especiales, como esta boda familiar, se corone como la más elegante.

Laura Vecino, entre las invitadas de boda mejor vestidas del fin de semana

Entre las invitadas a las bodas de este fin de semana también destacó Laura Vecino, que acudió al enlace de la duquesa de Medinaceli, prima de su marido, Rafael Medina. La diseñadora no hizo el paseíllo hasta la iglesia de San Miguel, pero sí estuvo en el banquete en la finca de Salto al Cielo, donde nos dejó ver su fantástico look, con un guiño muy andaluz.

Laura optó por un vestido bordado de flores en distintos tonos de beige, con profundo escote en uve y rematado en macramé y flecos, que emulaba los tradicionales mantones de Manila, de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz. Su precio en la web de la firma es de 4.500 euros. Lo combinó con unas sandalias minimal doradas, de Aquazzura, y en la mano el Metropolitan Insignia de Carolina Herrera en fucsia, el mismo modelo que llevaba Eugenia Silva en la boda de Biarritz. Este diseño es uno de los clutch de fiesta preferidos de las celebrities y de las royals, que la Reina Letizia estrenó en su viaje a Argentina en 2019 y que también ha lucido en varias ocasiones Meghan Markle.

La duquesa de Feria cerró su look con unos pendientes XXL en forma de flor, el complemento ideal para su recogido messy con raya al lado. Si su suegra, Naty Abascal, es una de las mujeres más elegantes y que más sabe de moda, famosa por su estilo barroco y colorista, Laura es mucho más discreta, pero igual de elegante.