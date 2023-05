Despidiendo 'Sálvame', Gema López estrena el mono definitivo del verano

Son días convulsos para los trabajadores de Sálvame. La noticia del final de programa estrella de las tardes de Telecinco, que llegará el próximo 16 de junio, ha dejado en shock a sus colaboradores, pero no todos se lo han tomado de la misma forma. Gema López ha sido de las que vive el momento, sin preocuparse por lo que le va a deparar el futuro: "Disfrutando el hoy, mañana ya llegará", ha sido su declaración de intenciones sobre la situación que están pasando. La colaboradora hace ya tiempo que comenzó con su plan B en el mundo de la moda, creando su propia empresa e, incluso, atreviéndose como diseñadora.

Fan absoluta del estilo boho, con un armario donde las faldas y vestidos largos de inspiración hippie son los grandes protagonistas, ahora nos ha sorprendido estrenando otro de los imprescindibles para este verano. Sí, estamos hablando del mono, la prenda más cómoda y versátil, que puedes llevar a la playa o elegirlo como look de invitada. En el caso de Gema es un modelo casual y relajado, con el estampado más favorecedor, que no necesita nada más para crear un estilismo 10.

El mono de Gema López, la prenda más versátil y favorecedora

Con temperaturas ya propias del verano, Gema López ha estrenado un cómodo mono de seda con mucha caída, pantalón ancho, escote redondo y tirantes regulables. Sin embargo, el diseño destaca por un llamativo estampado de lo más favorecedor de flores y paramecios en vibrantes tonos naranjas y rosas sobre fondo azul, sin duda, los colores de esta temporada.

El mono es de ne&nu, la firma que la periodista ha creado junto a una socia, tiene un precio de 44,95 euros y todavía está disponible en la web.

Puedes llevarlo suelto, en la versión más playera y cómoda, pero también añadirle un cinturón para estilizar la silueta y darle un toque más formal. Gema apuesta por esta última versión con un cinturón nude elástico con hebilla circular, que también puedes comprar en ne&nu por 9,95 euros.

Combinar este mono es muy fácil. Nosotras apostamos por el estilo más casual con unas sencillas sneakers en blanco o unas sandalias de cuero planas, ya sea en la versión pala o de tiras. También puedes combinarlo con unas cuñas y tendrás un look algo más urbano.

Ya lo has visto, un sencillo mono con un potente estampado es esa prenda que no puede faltar entre tus básicos de este verano (y de todos los veranos que vengan). Una elección con la que no te complicas la vida, porque no necesitas nada más para salir a la calle. Y si eliges un modelo como el de Gema López lo podrás llevar a la playa, durante todo un día de compras o elegirlo para una cena informal. El éxito está asegurado.