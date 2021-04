La cantante nos dejó con la boca abierta en el plató del concurso de talentos gracias a un precioso vestido de novia. ¡Estaba deslumbrante!

Desde que diera a luz a Yanay, su primera hija junto a David de Gea, solo hemos podido ver a Edurne a través de su cuenta de Instagram o a través de la pantalla de la televisión en cada programa de Got Talent España. La cantante y miembro del jurado, aún con su pequeña ya en casa, ha seguido adelante con todos sus compromisos profesionales y no ha dudado en encandilarnos en todos momento gracias a sus estilismos. Y es que además de convencernos con sus críticas y consejos a todos los concursantes del talent show; ella consigue enamorarnos con cada modelito que se pone. Y más especialmente con el que eligió para el último programa: un deslumbrante vestido de novia que nos hizo desear verla frente al altar cuanto antes.

A nosotras nos encanta una boda. Eso es una realidad como un templo y todo lo que sea fiesta e ir bien vestida nos parece un planazo. Es por ello por lo que en cuanto vimos a Edurne lucir su vestidazo de novia en el plató del concurso de Telecinco no pudimos evitar soñar con el enlace entre la cantante y el futbolista y con el momento tan idílico que seguramente sería. Sin embargo, como eso es algo que aún no entra en los planes de la pareja, nos toca conformarnos con su deslumbrante modelito en Got Talent. ¡Que no es poca cosa!

Edurne nos enamora gracias a un deslumbrante vestido de novia

El look nupcial que eligió la cantante para sentarse en el panel de jurado junto a Paz Padilla, Dani Martínez y Risto Mejide en las semifinales del concurso no podía ser más bonito. Se trataba de un modelo firmado por Alicia Rueda Atelier, una reconocida diseñadora de trajes de novia y recomendado por su estilista, Victoria Nogales. Un diseño ajustado hasta el tobillo con enorme apertura en el lateral decorada con dos grandes lazos y de corte asimétrico; que destacaba por su efecto desgastado y semitransparente. Con él, Edurne se veía elegante y arriesgada a partes iguales. ¡Y es que es un vestido de lo más rompedor!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Got Talent España (@gottalenttv)

La cantante presumió de estilismo durante todo el programa y también a través de las redes sociales, donde subió numerosos vídeos divirtiéndose con sus compañeros, bailando al ritmo de canciones de Tik Tok y luciendo modelito. Algo que no nos extraña lo más mínimo. ¡Estaba guapísima!