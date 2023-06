Este verano, los vestidos cut out están arrasando y no es difícil entender por qué. Esta tendencia que llegó en 2022 y no pierde fuelle nos trae una nueva forma de lucir nuestros atributos de manera elegante y chic. Con aberturas estratégicamente elegidos, estos vestidos revelan sutilmente la piel, creando una apariencia sensual y moderna. Desde recortes en el abdomen hasta pequeños huecos en los hombros o la espalda, los vestidos cut out no dejan de acaparar protagonismo. Ya sea que elijas un diseño minimalista y sofisticado o uno más atrevido y llamativo, como el de Virginia Troconis, esta tendencia es perfecta para lucir durante las cálidas jornadas estivales. Ya sea en una fiesta en la playa o en una salida nocturna, con el cut out tienes el acierto asegurado.

La instagramer lo ha vuelto a hacer. Virginia Troconis no tiene problemas a la hora de elegir prendas que son tendencia e incorporarlas a su armario. Está muy al día de lo que se lleva y siempre que puede lo pone de relieve en sus estilismos. En esta ocasión, eligió un vestido que combinaba el estampado de flores mini de aires vintage con el cut out que está arrasando este verano.

Vestido boho chic y bolso barbiecore: el estilismo más veraniego de Virginia Troconis

La prenda, un diseño de la firma Antik Batik, le sentaba como un guante. Por un lado, el vestido tenía mangas francesas acampanadas, escote en pico y un aro en el centro de la prenda que unía la falda, el busto y las mangas creando un fruncido muy en boga. En ambos costados, la prenda tenía aberturas que acababan en la espalda que también estaba al descubierto por una gran franja. Por otro lado, la falda tenía corte midi, lo que es perfecto para que nuestra silueta se vea más alargada y no parecer tan bajitas.

Esta firma francesa creada por Gabriela Cortese en 1992 une en sus colecciones lo artesanal con los diseños más punteros. A caballo entre el estilo bohemio y el glamour consigue crear estilismos originales que bien podemos usar tanto en ocasiones especiales, como en eventos informales. Son muchos los rostros conocidos que se han dejado ver portando sus diseños: Eugenia Martínez de Irujo, Tamara Falcó o Paula Echevarría son sólo algunas de tantas personalidades que ya confían en la marca.

Este vestido es el modelo cut out Marty y está disponible en tres colores distintos en la web de la firma a un precio de 255 euros. Virginia lo combinó con un bolso shoulder en color rosa fucsia muy vibrante, pero un capazo de rafia o un bolso media luna en color beige también podría haberle quedado de maravilla.