Descubre la regla del sándwich para combinar todos tus outfits fácilmente

Con esta sencilla regla podrás crear looks nuevos con las prendas que ya tienes en tu armario y estarás siempre perfectamente conjuntada.

¿Te ha pasado alguna vez que abres el armario y aunque tienes todos los básicos de la temporada no sabes cómo crear combinaciones nuevas? A nosotras sí y, es por eso que te traemos la regla del sándwich, una técnica muy fácil para combinar tu ropa de una manera fácil y rapidísima con la que tus outfits estarán siempre equilibrados.

Esta regla nació entre las editoras de moda de Estados Unidos y se trata de la regla del Sandwitch esta regla es muy sencilla y se basa en construir nuestro look como si de un bocadillo se tratase. Esta técnica busca encontrar el balance a través de los colores de nuestro look. La clave es que la parte superior de tu look y la parte inferior sean del mismo color, mientras que juegas con otro color que genere contraste en la parte central.

Para empezar, tienes que elegir el color base. El color base suele ser un color neutro, como el negro, el blanco, el beige o el gris. Estos colores combinan con casi todo y proporcionan una buena base para tu conjunto. Una vez elegido el color base, el siguiente paso es elegir un color para generar un contraste. Este color debe ser atrevido y llamativo, como el rojo, el amarillo o el azul. Aunque si quieres conseguir una combinación más sobria puedes mezclarlo con otro color básico o tono neutro. El color de contraste es lo que hace que tu conjunto destaque y añade interés visual. Por otro lado, debes elegir otro color que complemente al primero. Este color puede ser igual, similar o complementario al primer color elegido. Por ejemplo, si tu color base es el negro y quieres una tonalidad similar, puedes elegir un gris oscuro o un azul marino.

Se llama regla del sándwich porque el color de contraste se intercala entre los dos colores base

Pongamos algunos ejemplos, si combinas un jersey negro de cuello alto con una falda midi plisada en un color crema ya estamos generando un contraste de texturas y colores, sin embargo, si añadimos unos zapatos en negro el look quedará también compensado en la parte inferior creando un 'sándwich' de colores negro - blanco - negro.

Pongamos ahora que no tenemos una parte de arriba que vaya a juego con los zapatos, el uso de accesorios puede ser también una gran forma de aplicar esta norma, por ejemplo, un sombrero negro con unos zapatos negros o una cazadora de cuero con unas botas negras altas.

A la hora de poner en práctica la regla del sándwich, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es llevar el color de contraste como una prenda llamativa. Por ejemplo, si llevas un vestido negro, puedes añadir una chaqueta amarilla o un pañuelo rojo a juego con los zapatos. Otra forma, es utilizar el color de contraste como accesorio. Puede ser un par de zapatos, un cinturón o un bolso. El uso de accesorios te permite experimentar con distintos colores sin comprometerte con un conjunto completo.

Una de las ventajas de utilizar esta regla es que te permite ser creativa con tu conjunto sin pasarte. Con ella te asegurarás de que el conjunto esté siempre equilibrado y no resulte demasiado recargado. También ayuda a centrar la atención en partes concretas del look, como los zapatos o un collar llamativo.

Esta regla garantiza que tu look tenga un aspecto cuidado y equilibrado

La regla del sándwich es una forma sencilla y muy eficaz de combinar colores en tu outfit. Siguiendo esta regla, puedes crear un conjunto equilibrado y visualmente interesante que sirva para cualquier ocasión. Así que, la próxima vez que vayas a conjuntar tus prendas, recuerda la regla del sándwich y experimenta con diferentes colores y combinaciones para crear nuevos modelitos únicos con las prendas que ya tienes en tu armario.