¡En plena ola de calor! Cuando España se derrite y los termómetros alcanzan (y en algunas zonas hasta superan) los 40 grados, Victoria Federica nos sorprende con un look de fiesta digno de lucir en invierno. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar acudió en Sevilla a un gran evento organizado por la app ‘Me Caso’, junto a un gran número de celebrities e influencers. Una aplicación de móvil que tiene como objetivo ayudar a los novios a organizar su boda.

Para una cita tan especial, en la que no faltaron tampoco otros rostros conocidos como Virginia Troconis, Ana Cristina Portillo o Raquel Revuelta, la sobrina del rey Felipe VI no quiso pasar desapercibida. Y así fue. Porque mezclo todas las tendencias en un solo estilismo: transparencias, brillos, látex… Vamos, una apuesta solo apta para las más arriesgadas y atrevidas. Y ella, que hasta ahora nos había mostrado outfits no demasiado estridentes, consiguió convertirse en el centro de todas las miradas. Eso sí, no todo fueron buenas críticas.

Victoria Federica nos deja sin palabras con su último e insólito look

Es cierto que Victoria Federica se está consolidando poco a poco como una de las grandes influencers de nuestro país. Es más, a día de hoy podríamos decir que es una de las jóvenes que más estilo tiene. Lo hemos podido comprobar en numerosos photocalls, donde ha posado como una auténtica diva con vestidos que no podían ser más sofisticados. Sin embargo, en esta ocasión, no podemos aprobar su singular look.

¡Pero vamos a analizarlo! La nieta del rey emérito presumió con una blazer blanca semitransparente a la que le superpuso un top crop de lentejuelas plateadas. Pero ojo, porque por si esa explosiva mezcla no fuese suficiente, también completó su estilismo con unas medias tupidas satinadas (que parecían más bien de látex). ¿Para completar el modelito? Vic, como le gusta que le llamen sus amigos, eligió unas sandalias negras de plataforma y unos maxi pendientes en forma de cascada. El único accesorio que salió airoso fue su bolso, el modelo acolchado y mediano ‘Lady Dior’.

