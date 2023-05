Estamos en plena temporada de BBC (bodas, bautizos y comuniones) y hay que estar preparada para que te inviten, de un día para otro a este tipo de eventos. ¿Qué se pone una para acertar en una comunión? Os preguntaréis. Sabemos que es una pregunta recurrente, por eso, hoy, analizamos el último look de Marta López para asistir a una comunión y te contamos sus aciertos y sus errores.

La colaboradora de "Ya es mediodía" ha tenido un día intenso y ha tenido que pasar por el plató antes de dejarse caer por la iglesia donde se celebraba la comunión a la que habían invitado. La influencer optó por un estilismo de dos piezas. Por un lado, una camisa de escote en pico clásica y sin solapas; a continuación, una chaqueta torera con mangas francesas, con bordados florales en el frente en distintos tonos de rojo y una cenefa de rombos en color verde oliva, un acierto absoluto. El blanco sí que está permitido en comuniones, eso sí, si podemos incluir pequeños toques de color, mejor que mejor.

Los pequeños errores en el estilismo de comunión de Marta López

La parte inferior estaba formada por unos pantalones de tiro alto y corte wide leg con botonadura frontal dorada adornando el frente de la prenda. El corte del pantalón no pudo ser más adecuado y está muy de moda, pero tenemos que ponerle una pega. La tela ligera de la prenda era tan fina que se transparentaba la camisa que llevaba por dentro, y se podían ver hasta las manos en los bolsillos. Hay que tener cuidado con superponer tejidos, pues si no mezclamos bien, el resultado puede chafarnos un look que estaba muy bien pensado. Otro de los grandes errores fue el uso de medias nude con unas sandalias de tiras, otro pequeño fallo que le quitaba estilo al look.

