El pasado martes 21 de febrero daba comienzo la Milan Fashion Week 2023 que ha concentrado en una de las capitales de la moda europeas hasta 138 firmas en sus desfiles. Estos siete días son cruciales, pues se marcan las tendencias que nos esperarán en la temporada otoño- invierno 2023/2024. Bien es sabido que durante este evento despuntan los looks más osados y excéntricos y que si la comparamos con la Semana de la Moda de París, esta última destaca por la elegancia y la sobriedad de sus propuestas. En cualquier caso, de igual manera reúne a muchos rostros conocidos de la industria de la moda, de la alta sociedad y de la gran pantalla. Hoy, hemos hecho una selección de algunos de los estilismos que marcarán las próximas colecciones. Te contamos todo a continuación. Ficha los looks de Uma Thurman, Irina Shayk, Anna Dello Russo, u Olivia Palermo.

Fendi, Prada, Dolce & Gabbana, Tod´s, Emporio Armani, Ferrari o Ermanno Scervino son solo algunas de las firmas que han echado el resto en esta gran semana de la moda. Si tenemos que quedarnos con algunas de las tendencias que hemos visto en sus pasarelas diremos que el cuero con efecto vinilo, el ante y los trajes de corte masculino han sido los más repetidos y aplaudidos.

Uma Thurman, Irina Shayk y Anna Dello Russo: las mejor vestidas de la Semana de la Moda de Milán

El azul suave, el color vino y el rojo pasión también han sido de los más aclamados, pero los tonos tierra y el camel del mismo modo han estado presentes en los diseños. Los pantalones campana, de corte tailoring y wide leg siguen siendo los favoritos y los zapatos se han dejado influenciar por los acabados de gabardinas y abrigos de cuero.

Uma Thurman ha sorprendido con su outfit forrado de ante en color beige cuando salía en camino de disfrutar de la Semana de la Moda de Milán. Pero también hemos visto a otros rostros conocidos marcar tendencia como Georgia May Jagger enfundada en un conjunto de cuero marrón chocolate. ¿Creíais que no iba a ir representación española? Pues os equivocáis, pues las influencers Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo también se han dejado caer por allí. Disfruta de todos los looks en la galería y no te pierdas un detalle.