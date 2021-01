Rosanna Zanetti ha disfrutado de la nieve en Madrid enfundada en un original y bonito abrigo que nos sirve tanto para ir a esquiar como para la ciudad

Son muchos los famosos que están disfrutando de la nieve que ha dejado Filomena en su paso por la Península. Las celebrities sacan su lado más invernal para posar sobre la nieve y las redes sociales están inundadas con fotos imágenes de este tipo. Aunque son muchas las que han aceptado el reto de posar desnudas sobre la nieve, existen también muchas que se enfundan en sus abrigos más calentitos y están impecables y perfectas para estos días de bajas temperaturas. Rosanna Zanetti ha sido una de ellas, que ha sacado su lado más salvaje enfundada en un perfecto abrigo que lo queremos tanto para ir a la nieve como para dar un paseo por la ciudad en los días de temperaturas extremas.

El leopardo, el estampado más salvaje que ha elegido Rosanna Zanetti

Rosanna Zanetti ha optado por un abrigo de leopardo hecho a medida de la marca Goldbergh, una exclusiva firma que promueve la calidad y las prendas con una silueta clásica y sorprendentes elementos de moda que giran la cabeza. Una firma diseñada tanto para la nieve como para la ciudad. De hecho, esta marca de lujo es una de las favoritas por las famosas para vestir cuando viajan a la nieve y disfrutar así de las pistas de esquí sin pasar ni una pizca de frío. Además, tal y como hemos dicho anteriormente, es una firma que crea unas siluetas versátiles, fáciles de poner y muy combinables.

La modelo venezolana ha elegido un abrigo de estampado de leopardo con capucha. En la tienda web, hay dos opciones disponibles de la versión en chaqueta (más cortita), uno con piel sintética salvaje (650 euros) y otro con piel de zorro certificada (750 euros). Ninguna de ella es la de Rosanna, ya que su abrigo es más largo que las chaquetas que están disponibles en la web y ella no lo luce con ningún tipo de cuello. Además, existe el pantalón a juego para ir completamente salvaje a disfrutar de la nieve, aunque Zanetti ha optado por una opción más clásica, más sobria y menos vistosa.

La modelo ha disfrutado de la nieve con las prendas más bonitas de la temporada

Rosanna ha combinado este original abrigo con un look total black, tanto sudadera como pantalones en tono negro que empaca genial con la llamativa prenda de abrigo. A sus pies, unas botas de Panama Jack, también perfectas para la ocasión.

No es el único look que hemos visto a la modelo venezolana sobre la nieve. Y es que como si de una pasarela se tratara Rosanna Zanetti está impecable en cada una de sus fotos. Un día antes también optó por un total look en negro que combinó esta vez con unas botas UGG, un clásico para los días de frío. Te mostramos su perfecto estilismo en la nieve y el espectacular abrigo que eligió para posar.