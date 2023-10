Marta Lozano ha organizado un fiestón por todo lo alto para celebrar el éxito de su firma de cosmética de cuidado de la piel 'The Glow Filter'. Una cita en la que, por supuesto, no faltaron sus amigas y compañeras de profesión María Pombo y Laura Escanes, así como su gran amiga Teresa Andrés o Dulceida. Nadie ha querido perderse la cita que ha contado con un 'dress code' que marcaba asistir al evento con looks inspirados en las carreras de Ascot, el gran evento de Reino Unido al que nunca falla la Familia Real Británica. Y, como no podía ser de otra manera, el evento ha tenido lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, de Madrid.

Las asistentes lucen sus mejores trajes y también los más sofisticados, coloridos, originales y llamativos, y los hombres tienen que ir de etiqueta con un chaqué y sombrero de copa. Como siempre los looks elegidos por los invitados no decepcionan.

Nos encantan cómo se han metido de lleno en la temática del evento. Tanto es así, que han sido especialmente alabados en las redes sociales. Te contamos algunas de las curiosidades que este gran evento nos ha dejado y, por supuesto, las mejores propuestas de estilo.

De María Pombo a Laura Escanes, recopilamos los mejores looks de la fiesta 'Glowscot'

Apenas días después de anunciar su primero embarazo, Marta Lozano reúne a las it girls más destacadas en la espectacular fiesta organizada por su firma de belleza. Un evento en el que las influencers destacaron con looks repletos tocados, pamelas y estilismos inspirados en la mismísima Kate Middleton o Lady Di. Estos fueron los más destacados de la velada:

La valenciana, anfitriona de este gran evento, deslumbró con un majestuoso diseño de Atelier Pronovias, firma que llevó durante su asistencia al Festival de Cannes. Un conjunto precioso formado por una americana azul, elaborada en tejido de tweed y con falda de silueta lápiz a juego.

María Pombo fue una de las invitadas más esperadas y aplaudidas con este traje en color rosa. La madrileña estaba radiante con un espectacular conjunto de dos piezas repleto de elegancia que llevó en un pantalón palazzo y chaqueta a juego, de manga larga y llamativas hombreras. La influencer acompañó el look con joyas vintages de Sardinero y pamela blanca. Su marido, Pablo Castellano, ha optado por el clásico en azul marino.

Laura Escanes estaba radiante con un diseño en azul celeste de Kohari. Su look destacaba por chaqueta corta de botonadura central y su falda falda de tubo. Para darle un plus de sofisticación, añadió un tocado con rejilla de color negro a juego con sus guantes.

Dulceida eligió el color rosa, que se ha convertido en uno de los colores protagonistas de las tendencias de este año. Su conjunto dos piezas se han convertido en uno de los más llamativos. Aunque lo hemos hemos visto de todos los estilos y diseños, este outfit inspirado en Lady Di nos tiene completamente enamoradas. Y es que su tonalidad no puede ser más ideal.