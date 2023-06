El último desfile de moda adlib en Ibiza ha congregado a una larga lista de celebridades. Desde Lourdes Montes hasta Eugenia Osborne o Anna Ferrer han deslumbrado con sus impecables looks en el front row de esta pasarela tan esperada. Descubre en este artículo los mejores estilismos que han cautivado en el último desfile de moda ibicenca, mostrando la esencia y el encanto de la isla balear en cada prenda. ¡Prepárate para enamorarte de la moda más chic y bohemia!

Todos los años por estas fechas se celebra la presentación de las colección de la firma Adlib Ibiza con un impresionante desfile al que asisten muchos rostros conocidos de nuestro país. Las colecciones de ropa ibicenca siguen su propia moda y aunque siguen unos estándares, todos los años se incluyen 'microtendencias' e innovaciones. En esta ocasión, hemos visto aparecer por la isla más fiestera del Mediterráneo haciendo gala de sus mejores looks ibicencos a Lourdes Montes, Anna Ferrer, Eugenia Osborne y a muchas más. Te contamos todos los detalles de los estilismos que vimos en este esperado desfile que da el pistoletazo de salida al verano.

La moda adlib, reconocida por su estilo único y desenfadado, se ha convertido en un referente indiscutible de la temporada de verano. Sus características distintivas incluyen prendas de líneas sueltas, tejidos naturales, colores blancos y tonalidades suaves, así como detalles artesanales y bordados delicados. Lo que antes se consideraba un estilo exclusivo de la isla de Ibiza, ha logrado traspasar fronteras y ha sido acogido por diseñadores de renombre en sus colecciones de verano. Poco a poco, la moda ibicenca ha ido colándose en pasarelas y tiendas de todo el mundo, conquistando a aquellos que buscan un look fresco, bohemio y con un toque de sofisticación playera. Ya sea en vestidos, kaftanes, blusas o accesorios, la moda ibicenca sigue evocando la esencia de la isla y transmitiendo una sensación de libertad y relax que se adapta perfectamente al espíritu veraniego.

Lourdes Montes y Eugenia Osborne marcan tendencia con sus looks ibicencos con color

El color blanco aunque es el más característico de la moda ibicenca está dejando entrar a los nuevos diseños –poco a poco– a nuevos tonos y acabados. Este año, aparte del negro que siempre funciona, hemos visto destacar algunos vestidos con colores suaves como el salmón, el favorito de Lourdes Montes; el azul y el rosa en el vestidazo cut out de Anna Ferrer o el LBD (little black dress) de Eugenia Osborne. ¿Quieres ver todos los looks? Desliza para conocer todos los detalles en la galería.