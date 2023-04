Desde la sofisticada Carmen Lomana hasta la vanguardista Laura Matamoros nuestras famosas lucieron looks impresionantes en una noche dedicada al calzado.

La noche derrochaba estilo con la celebración del 50 aniversiario de la marca de zapatos Martinelli. En ella se dieron cita distintas personalidades para disfrutar de una noche mágica en la que los protagonistas eran los zapatos. En ella nuestras famosas (entre ellas Laura Matamoros) se prepararon unos looks de lo más bonitos y elegantes que nos dejaron, como siempre, maravilladas. No te pierdas ninguno de los looks de esta cita con la artesanía a continuación.

Entre las invitadas de excepción se encontraban algunas de nuestras famosas favoritas (y más elegantes) como Laura Matamoros, Carmen Lomana o la actriz Juana Acosta, entre otros.

Laura Matamoros fue una de las que más sorprendió en la noche con un original vestido estilo caftán con transparencias. El vestido tenía pequeñas aberturas y colgantes con motivos celestes que combinó con unas sandalias rojas.

En la noche reinó el color negro aunque llevado al estilo personal de cada mujer (jugando con los materiales los cortes y las siluetas) pero también hubo espacio para estampados y prendas más arriesgadas en colores vivos.

Laura Matamoros ya tiene el vestido efecto caftán de la temporada

Las invitadas desfilaron por el photocall enfundadas en sus mejores galas, luciendo -algunas- zapatos Martinelli que eran el complemento perfecto para sus cuidados estilismos. Cada par de zapatos parecía tener vida propia, como si fuera una obra de arte única y exclusiva.

La moda y la artesanía se fusionaron en una noche mágica en la que los zapatos fueron los verdaderos protagonistas. Desde los diseños más clásicos hasta los más vanguardistas, cada modelo era una muestra de la pasión y la dedicación que la marca Martinelli pone en cada uno de sus productos.

Martinelli es una marca española de calzado que fue fundada en 1973. La empresa se dedica a la fabricación y venta de zapatos de alta calidad para hombres y mujeres, con un enfoque en el diseño moderno y sofisticado.

Los zapatos Martinelli son conocidos por su elegancia y estilo, combinando materiales de alta calidad con una fabricación artesanal. La marca se especializa en zapatos de vestir. Incluyendo mocasines, zapatos Oxford y zapatos de salón, pero también ofrece una amplia variedad de estilos casuales y deportivos.

Si como nosotras eres un amante de la moda y te encanta disfrutar de la elegancia, no puedes perderte los looks que nuestras famosas lucieron en este lujoso evento. Prepárate para descubrir la magia de la artesanía en cada uno de los outfits que desfilaron en esta noche tan especial.

Descubre todos los looks de una noche que homenaje a esta gran firma a continuación.

