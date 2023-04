Después de una mágica noche de "El Pescaíto", da comienzo la Feria de Abril 2023. Sevilla se vuelve a teñir de lunares un año más y cada año hay más asistentes conocidos. Nuestras celebrities favoritas ya están llegando al recinto ferial paseando sus volantes con gracia y salero. Los trajes de flamenca son de los pocos trajes regionales que están sujetos a moda. ¿Qué hemos visto este año en las inmediaciones del Real? Violeta Mangriñán, Irene Rosales, Eugenia Martínez de Irujo o Lourdes Montes ya están preparadas para bailar sevillanas y tomar rebujito en sus casetas. ¿Quieres saber cuáles fueron sus looks? Te contamos todos los detalles a continuación.

La moda flamenca va variando todos los años y, aunque algunas dicen que hay errores que no debes cometer al llevar este tipo de trajes, lo cierto es que de feria en feria, las tendencias van cambiando. Una de las influencers que madrugó para estar la primera en el Barrio de los Remedios fue la novia de Fabbio Colloricchio que, aunque valenciana, no dudado ni un minuto en vestirse de flamenca y no con cualquier traje, pues, este año iba impresionante. La instagramer lució un vestido de la diseñadora Rocío Peralta en color rojo vibrante con grandes volantes en las mangas largas y dos capas de volantes muy voluminosos en el bajo del vestido que creaba una silueta "sirena" muy chic. Además, posó sobre sus hombros un mantoncillo, también rojo y una flor bien alta en su cabeza que combinó con unos pendientes dorados con pedrería negra.

Violeta Mangriñán, con un impresionante traje de flamenca en la Feria de Abril 2023

Irene Rosales apostó por un traje de flamenca más sobrio y aunque era menos espectacular, iba muy elegante. La esposa de Kiko Rivera se decantó por un vestido que combinaba un top negro ajustado con mangas largas y escote en uve y una falda blanca de lunares de la que pendían cientos de flecos de tamaño XXL. Además, llevó un bolso de mano tipo clutch con Pierre metálico y unos zapatos de tacón angulosos.

En su caso, Eugenia Martínez de Irujo lució una feria más uno de sus colores favoritos, el naranja más enérgico combinado con un mantoncillo amarillo cítrico. Lourdes Montes, muy atenta de las tendencias de estos trajes por su profesión, eligió los tonos pastel con un increíble vestido en color salmón combinado con negro con el que se convirtió en una de las mejor vestidas de la Feria de Abril de 2023. ¿Quieres ver todos los estilismos? Desliza para verlos en la galería.

(Artículo en elaboración)