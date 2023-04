Esta noche se celebró en el Teatro Nuevo ApoloCarlos el regreso a los escenarios de uno de los comediantes más reconocidos de España, Carlos Latre con su nuevo show "One Man Show". Para ello varias de nuestras celebridades favoritas eligieron unos looks relajados para una noche con muchas carcajadas en el teatro, entre ellas Cari Lapique o Vania Millán.

Entre las invitadas al evento estaban personalidades como Lolita o las presentadoras Helena Resano y Sandra Golpe en una noche en la que la autentica protagonista fue la blazer.

Vania Millán presumía de embarazo en este look total black formado por una americana negra, una blusa y un pantalón negro que combinó con un bolso blanco que destacaba creando contraste con su look.

Carlos Latre está de vuelta en los escenarios con su nuevo show "One Man Show". Con más de 100 personajes en escena y sus mejores imitaciones, el público puede esperar un espectáculo lleno de risas, canciones y mucho humor. Este show promete ofrecer una experiencia única y divertida para todos los amantes de la comedia. Además, Carlos Latre ha preparado nuevas voces y personajes para esta ocasión. Por lo que sus seguidores no querrán perderse esta oportunidad de disfrutar del mejor comediante en vivo.

Cari Lapique y Vania Millán se han rendido a la elegancia de las blazer

Durante la noche, las celebrities disfrutaron del espectáculo con looks cómodos y relajados, siendo la blazer la gran protagonista de la noche. La actriz y modelo Lolita fue de las pocas que no escogió esta verátil prenda. Por su parte, la presentadora Sandra Golpe eligió un abrigo en tono azul que combinó con unos pantalones negros y unos botines. La periodista Helena Resano, por su parte, optó por una blazer en tono rosa que combinó con unos pantalones vaqueros y una camisa blanca. Cari Lapique, por su parte, eligió una blazer en tono naranja con un look más sofisticado y formal. Todos ellos disfrutaron de una noche llena de risas y buen humor gracias al talento de Carlos Latre en el escenario.

