Nuestras famosas favoritas brillaron con sus looks de noche más impresionantes en la fiesta de la Fundación Querer.

Durante esta noche nuestras famosas más conocidas del panorama nacional se vistieron de gala por una buena causa. Lo hicieron para asistir a una fiesta organizada por la Fundación Querer. Esta fundación es una organización sin ánimo de lucro cuya misión consiste en promover la creación de equipos de trabajo multidisciplinarios con la capacidad de diagnosticar e investigar sobre los trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje. Para este evento de Fundación Querer se dieron cita famosas de la talla de Belén Esteban o Vania Millán.

Pilar García de la Granja, directora de la Fundación Querer ha reunió a un elenco maravilloso de conocidas para concienciar sobre la necesidad de la investigación. Entre las famosas que asistieron a la fiesta se encontraban celebrities como Belén Esteban, María Patiño, Esmeralda Moya, Vania Millán o Carlota Corredera, entre otras.

Las celebridades acudieron a la gala ataviadas con sus mejores modelitos de noche. Demostraron su compromiso con la causa y su apoyo a la fundación. Pero también, dándonos una lección de elegancia y estilo. Pilar García de la Granja, en su papel de directora de la organización, agradeció a las invitadas y a todos los presentes su presencia y su compromiso con la causa.

Pilar estaba absolutamente radiante en un elegante mono blanco de escote barco con estampado de palmeras. En la fotografía, con ella, aparece Maria Zurita. Que llevaba un blazer en color beige combinado con unos pantalones palazzo negros plisados y un cinturón ancho de Loewe.

Descubre los mejores looks de la noche, desde Pilar Garcia de la Granja a Belén Esteban

Entre los looks de nuestras famosas vimos algunas de las tendencias más fuertes de la temporada como las plumas, los brillos, los encajes, los flecos o las transparencias.

No te pierdas todos los looks de la noche en nuestra galería. Desde el glamour del traje de lunares de Belén Esteban, hasta el estilo sofisticado de Vania Millán en un impresionante traje rojo. La fiesta de la Fundación Querer nos dejó una colección de looks absolutamente impresionantes.