La diseñadora onubense siempre celebra sus cumpleaños por todo lo alto. Sus fantásticas fiestas son ya bien conocidas por todos los famosos que alguna vez han sido invitados, pero como la de este año, ninguna. Anoche tuvo lugar la celebración del 50 cumpleaños de Vicky Martín Berrocal, una cifra que tenía que ser festejada como Dios manda. Ninguna celebrity se ha querido perder el "medio siglo" de la andaluza. Vicky estuvo arropada por sus familiares y amigos más cercanos: Marta Sánchez, Alba Díaz, Elena Tablada, Ariadne Artiles, Eugenia Martínez de Irujo y muchos más. ¡Descubre todos los detalles de la fiesta y los mejores looks a continuación!

Una fiesta de estas características, como no podía ser de otra manera, debía tener un código de vestimenta para darle todo el protagonismo al look de la cumpleañera. Para este evento el dress code fue "total black look" y las interpretaciones de esta recomendación no han dejado a nadie indiferente. Ella, podía saltarse esta norma a su antojo, para eso era su fiesta. Así que lució uno de sus diseños más espectaculares. La diseñadora de moda llevó un maravilloso vestido de escote recto y midi confeccionado en hilo dorado súper shiny que emitía destellos de lo más llamativo. Sobre él se puso una blazer torera con hombreras XXL y mangas largas del mismo material que el vestido, sin solapas y con cuello redondo. Un estilismo de 10 con el que se convirtió en la mejor vestida de la fiesta.

Maxi trenza y todo al dorado: las claves del look del 50 cumpleaños de Vicky Martín Berrocal

De su look beauty destacaba una maxi trenza peinada hacia atrás para despejar su rostro y lucir un make up sobrio, pero funcional. Vicky destacó sus ojos con una sombra ahumada de glitter rosado, unas pestañas postizas y un labial satinado en el mismo tono que la sombra. Pero ¿qué hay de las invitadas?

El color negro es uno de los más versátiles a la hora de seguir un dress code y ¿quién dice que no se puede sorprender con el negro? Ariadne Artiles impresionó con un kimono abierto de otro planeta; Alba Díaz apostó por una blazer capa de Victoria Collection que era pura fantasía y Eugenia Martínez de Irujo apostó por el conjunto más juvenil. Desliza para ver todos los looks del cumpleaños y no te pierdas un detalle.