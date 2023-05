Barcelona se viste una vez más de gala para celebrar la gala benefica People in Red. Que, en esta ocasión, nos ha dejado los looks de gala más impresionantes de nuestras famosas favoritas entre las que se encontraban: Natalia Sanchez, Laura Matamoros o Anna Ferrer,entre otras.

La Gala Benéfica People in Red es un evento que se celebra anualmente en Barcelona. Reúne a celebridades, personalidades destacadas y empresas para apoyar proyectos solidarios y mejorar la calidad de vida de personas en situaciones desfavorecidas. La Fundación Lucha contra las Infecciones y este año cumple su 30º edición en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El evento contó con la presencia de unos 750 invitados, entre empresas patrocinadoras, instituciones y personalidades del mundo social, cultural y deportivo del país.

El de Anna Ferrer fue uno de los mejores looks de la gala benéfica People in red

Entre las invitadas estaba Anna Ferrer. Anna inmediatamente se posicionó entre una de las mejores vestidas gracias a este impresionante vestido con un escote muy pronunciado y placas metálicas en la parte delantera. Una propuesta arriesgada que resultó siendo un look sobresaliente.

Pero la moda no fue la única protagonista de la noche. Una de las atracciones principales de la gala fue la actuación del cantaor badalonés Miguel Poveda. El ilusionista Mag Lari y el propietario de la sala Luz de Gas, Dj Fede Sardà, quien amenizó la velada con música y cócteles preparados por el premiado Manel Vehí.

Por otro lado, el chef con estrella Michelin Nandu Jubany lideraba la dirección gastronómica del evento, junto a todo su equipo de Jubany Events. El objetivo principal de la gala es recaudar fondos para la Fundación Lucha contra las Infecciones y difundir los avances científicos en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Este tipo de enfermedades suponen la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Para poder participar, los invitados deberán hacer un donativo de entre 600 y 1.000 euros para la fundación.

La gala fue presentada por el famoso humorista y presentador Andreu Buenafuente, quien volverá a ejercer su labor por segundo año consecutivo llenando la noche de humor y buenas energías.

Pero por la alfombra desfilaron personalidades de nuestro país que buscan participar y colaborar en el estudio de las enfermedades infecciosas.

No te pierdas todos los impresionantes looks de una noche llena de moda por una buena causa en la que reinaron los looks en rojo, negro y dorado. Los asistentes no solo disfrutaron de una noche llena de moda y estilo, sino que también contribuyeron a una buena causa al hacer un donativo para la Fundación Lucha contra las Infecciones.