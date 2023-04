¡Empieza la Feria! Analizamos los mejores looks de la noche de "El Pescaíto": Anna Ferrer, Anabel Pantoja, Rocío Crusset, Raquel Bollo y muchas más.

¡La Feria de Abril 2023 ya ha dado comienzo! Ayer a medianoche tuvo lugar el "alumbrao" de las más de 200.000 bombillas que adornan la portada del Real de la Feria y que dan el pistoletazo de salida a una semana de fiesta muy esperada tanto por los sevillanos, como por los miles de personas que visitan durante esta semana la capital hispalense. Durante esta noche, los andaluces se reúnen a cenar "pescaíto" frito y a festejar con fino, cerveza y otras bebidas espirituosas que ya ha empezado la Feria de Abril. A esta noche tan esperada han asistido ya muchas celebrities, influencers y rostros conocidos con sus mejores galas: Anna Ferrer, Carmen Lomana, Anabel Pantoja, Rocío Crusset y muchas más. Te contamos todos los detalles de los looks de la noche de "El Pescaíto" a continuación.

A la noche de "El Pescaíto" no hace falta ir vestida de flamenca, de hecho, lo normal, es ver este tipo de vestidos a partir del día siguiente, pero siempre hay alguna que no puede resistir las ganas de menear la cola entre las casetas. Es suficiente con ir con un look festivo, de calle, pero también hay quien se lo toma en serio y empieza la Feria por todo lo alto.

Anna Ferrer, una de las mejor vestidas de la noche de "El Pescaíto"

La hija de Paz Padilla, una habitual de este 'sarao', ya tenía preparado un estilismo para esta noche y lo cierto es que ha dado en el clavo con su elección. La joven llevó un vestido en color verde lima –muy de moda– con volantes cruzados y drapeados que creaban un escote en pico muy favorecedor y se asentaban en las caderas. Además, estrenó su nuevo corte de pelo con flequillo y lució unos pendientes XXL dorados que, junto con el volante, le daban ese toque flamenco a su outfit.

¿A quién más vimos esa noche? Un buen estilismo llevaba también Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja se decantó por un top de manga larga con maxi lazada al frente estampado de cuadro vichy. Además, acompañó el top, que firmaba Raquel Bollo, con una falda negra de tiro alto.

