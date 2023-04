Ana Rosa Quintana, Victoria Federica, Cayetana Rivera... y muchas más ¡ya están en Sevilla! Atenta a todos los looks de la tarde previa a la Feria de Abril.

¡Empieza un fin de semana movidito! Los rostros más conocidos de este país se han desplazado a Sevilla para festejar la Feria de Abril 2023 en condiciones. Aunque hasta esta noche no veremos el alumbrado del Real tras la tradicional cena de "El pescaito", ya hay muchas celebrities paseándose por las calles de la capital hispalense. Durante la víspera de este festivo pudimos ver a Victoria Federica de Marichalar Borbón acercarse a La Maestranza para disfrutar de una tarde de toros; a Ana Rosa Quintana, Tana Rivera, María José Suárez y muchas famosas más asistir a la inauguración del Hotel Nuba en Sevilla. Analizamos los looks previos a la gran noche y arrancamos motores. ¡Ya huele a Feria!

¿Qué tendencias de moda de primavera hemos visto en los looks de las llegadas a Sevilla? Por un lado, las más jóvenes, se decantaron por los estilismos más frescos y desenfadados. La hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena se dejó ver con un dos piezas formado por chaleco cropped y pantalones carrot, un conjunto blanco con rayas verticales muy en boga. Eso sí, Victoria le puso su toque cosmopolita con un bolso de Dior acolchado y la parte casual la cubrió con unas zapatillas de estilo gorpcore, que están arrasando. Curiosamente ese fue el mismo look que eligió Tana Rivera para aparecer por el centro de la ciudad. La hija de Francisco Rivera Ordoñez escogió un dos piezas casi idéntico al de la influencer, pero ella se decantó por el chaleco clásico, nada de enseñar el ombligo y en un tono gris azulado que completó con una americana oversize en color verde militar.

Ana Rosa Quintana y María José Suárez preparadas para la Feria de Abril

Las mujeres más maduras apostaron por looks clásicos y atemporales. Ana Rosa Quintana optó por un vestido que combinaba una parte superior satinada y escotada con una falda sin brillo, todo en verde musgo, que completó con unas sandalias de Valentino Garavani con estampado de serpiente y tachuelas. María José Suárez y Cristina Tárrega optaron por total black looks; María León Castillejo, lució un precioso vestido para celebrar que este año hace de madrina en la exhibición de enganches de la Feria de Abril. ¿Quieres ver todos los estilismos? Desliza para ver la galería y no te pierdas un detalle.