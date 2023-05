La septuagésimo sexta edición del Festival de Cannes no ha querido perdérsela nadie. Este icónico evento se extenderá hasta el sábado 27 de mayo, y aunque no son pocas las celebrities que ya se han dejado caer por su alfombra roja, aún quedan muchas sorpresas. Como todos los años, una larga lista de artistas de todos los rincones del mundo se dejan caer por la Riviera Francesa para asistir a este evento cinematográfico. En la última jornada, hemos podido disfrutar de la presencia de estrellas internacionales como Carla Bruni, Cate Blanchett, Amaia Salamanca, Ester Expósito o Paz Vega. ¿Quién fue la mejor vestida de la red carpet? Analizamos los looks y te damos todos los detalles a continuación.

La Costa Azul se viste de gala por unos días para recibir a la crème de la crème de la gran pantalla. Por descontado, los looks que las famosas eligen para acudir a este evento llevan semanas, incluso, meses de preparación. La llegada al festival se ha convertido en un escaparate de firmas de moda de alto nivel que muestran sus mejores diseños en las increíbles figuras de las más conocidas actrices, cantantes e influencers. España siempre va bien representada, pero, este año algunas brillaron especialmente.

Amaia Salamanca, Ester Expósito y Paz Vega: los looks más glamurosos del Festival de Cannes

Ester Expósito fue una de las más esperadas y aplaudidas en esta ocasión. La actriz de Élite se enfundó en un increíble vestido de estilo patchwork confeccionado en gasa para su photocall de la película 'Lost in the night; pero a la alfombra roja acudió con un look mucho más impresionante, firmado por Versace forrado de pedrería dorada y plateada que le sentaba de maravilla.

No se quedaron atrás sus compatriotas Paz Vega y Amaia Salamanca. La sevillana enfundada en un fabuloso vestido con escote corazón confeccionado en gasa azul translúcida; la madrileña mucho más ostentosa con un vestido bicolor que dejó boquiabierta a la prensa que cubría el evento. ¿Quieres ver todos los looks? Desliza para disfrutar de los estilismos de Cate Blanchett, Carla Bruni y muchas más en la galería.