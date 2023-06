Uno de los jugadores más queridos, y no solo por los hinchas del Betis, ha colgado sus botas para siempre. Joaquín, el futbolista que con su carisma y su gran humor ha traspasado más allá de los aficionados y por eso su despedida ha estado a la altura de los grandes, con un emotivo partido en el estadio Benito Villamarín de sus amores. A la cita no faltaron muchos rostros conocidos, algunos de ellos mujeres que centran día a día nuestra atención por sus estilismos o sus tips de belleza. Y en ellas ponemos aquí el foco. ¿Quieres saber cómo han sido los looks en la despedida de Joaquín? Pues aquí no perdemos detalle.

¿Cómo irías a un partido de fútbol? Pues seguro que la mayoría responderíamos con unos vaqueros, camiseta y sneakers, aunque también hemos visto en más de una ocasión cómo Georgina Rodríguez luce los modelazos y joyas más espectaculares en el palco del estadio, Y esa diversidad ha sido la que hemos visto en el homenaje a Joaquín, desde el look deportivo de de Eva González a vestido satinado de Vicky Martín Berrocal, pasando por el largo de Susana Saborido, la mujer del gran protagonista.

Los looks de las famosas en la despedida de Joaquín

La familia Martín Berrocal acudió casi al completo y cada una mostró su particular estilo. Desde la clásica elegancia de la diseñadora sevillana con vestido largo, stilettos y blazer, al estilo más rompedor y desenfadado de su hija, Alba Díaz, con sneakers. No fue la única, porque Eva González, como buena hincha verdiblanca, no se resistió a ponerse la camiseta del club con el dorsal de Joaquín.

Sigue deslizando y verás al detalle todos los looks de una gran noche de fútbol, donde por encima de todo reinó la emoción al despedir a uno de los jugadores que más han calado en los aficionados al deporte rey sin distinguir colores.