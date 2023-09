Sabemos que estamos a apenas unas semanas de dar la bienvenida definitivamente a las tendencias de otoño. Del 2023 nos tenemos que desprender de algunas que quedarán grabadas en nuestro recuerdo, pero hay que saber decir 'adiós' a tiempo. Paula Echevarría, una de las últimas invitadas al recién estrenado 'Cuentos Chinos', apareció en el plató de Telecinco con un estilismo en el que vimos luces y sombras. Algunos de los motivos que incluía no podían estar más de moda, otros nos sacaron del camino del buen gusto al que normalmente nos tiene acostumbradas. Analizamos su look a continuación. ¡No te pierdas un detalle!

La asturiana eligió para su colaboración con el último programa de Jorge Javier Vázquez un vestido negro de fiesta con una larga lista de elementos a analizar. Por un lado, el pecho de la prenda estaba cubierto por un tul negro translúcido adornado con pequeños dibujos metalizados que se extendían hasta las mangas. El busto confeccionado ya en una tela negra opaca contaba con una tira de borlas con flecos que creaba una 'uve' desde los hombros hasta el escote y daba la vuelta para enmarcar también su espalda. Por otro lado, la prenda contaba con aberturas cut out en ambos costados. Por si esto era poco, del bajo de la falda mini ajustada sobresalían varias capas de volantes de tul.

Paula Echevarría se la juega en 'Cuentos Chinos' con un mash up de tendencias

Lo cierto es que tanto el corte de la prenda, como las transparencias, como los motivos brillantes estarán muy presentes en la moda de comienzos de año. No obstante, el cut out, lejos de ser un nexo entre todos los elementos, emborronó el outfit. Este tipo de aberturas llegaron en 2021 y se han mantenido en alza hasta escasos meses, aunque mucho tememos que esta tendencia está perdiendo fuerza. No así el hecho de mostrar el cuerpo, pues esto se mantiene en forma de grandes escotes, cortes vertiginosamente asimétricos y telas translúcidas.

Las botas cowboy, que esta temporada se sentirán arrinconadas por la llegada de las 'biker boots', terminaron de distraer nuestra mirada, que no sabía si posarse en los accesorios (hasta 5 anillos en una sola mano), en los flecos de las borlas o en los destellos plateados que adornaban el tul.

Una buena opción para rebajar el look hubiera sido recoger su representativa melena ondulada en un moño de estilo oriental, que además hubiera encajado con la temática del programa. Despejar el rostro es siempre una buena idea si sentimos que hemos incluído muchos elementos en un estilismo. Esto hubiera dado protagonismo a su smokey eye y al resto de maquillaje. En definitiva, un look plagado de buenas intenciones que no brillaron como ella, o su estilista, esperaban.