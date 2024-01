Cuatro abrigos de Sfera por menos de 50 euros que van a rejuvenecer todos tus looks

Entramos de lleno en las segundas rebajas y es el mejor momento para hacernos con auténticos chollos, especialmente en las prendas de abrigo. Una inversión segura porque son esas prendas que se repiten temporada tras temporada cuando llegan las bajas temperaturas. ¿Hay algo mejor que un chaquetón de borreguito para hacer frente al frío? No. Pero también podemos fijarnos en prendas de abrigo más de entretiempo, que podemos lucir al comienzo de la primavera, y que ahora tienen descuentos irresistibles. En Sfera hemos encontrado los abrigos definitivos que no puedes dejar escapar.

Un año más, este invierno hemos visto que los abrigos de doble faz arrasan entre las celebrities. Nos lo han dejado claro algunas de las mujeres que más saben de moda como Sara Carbonero con su abrigo de Slowlove o el modelo que lució Amelia Bono hace unas semanas durante unas vacaciones familiares en Roma, por eso entre los abrigos de Sfera también ocupan un lugar destacado. ¿El motivo? Además de ser los más calentitos, puedes encajarlos con todos los estilos, desde los más serios con trajes de ejecutiva, a la estética boho con faldas o vestidos largos de vuelo.

En lugar de los abrigos hasta los pies, que siempre dan u plus de seriedad, los chaquetones de doble faz de doble botonadura o en línea como los de Sfera son mucho más informales y rejuvenecedores.

Los abrigos de las rebajas de Sfera por menos de 50 euros que no puedes dejar escapar

Junto a estas prendas, otro de los abrigos que triunfa cada invierno son los acolchados. Una prenda todoterreno e ideal para los estilismos más informales que son un básico en el armario de toda mujer. En Sfera tienes un modelo especial y con un toque más moderno gracias a sus bolsos de plastrón XXL y al cuello de pelo (eso sí, siempre sintético) en contraste, que es una fantasía. ¿Quieres formar el look 10 para este invierno? Unos pantalones vaqueros, un jersey gris de punto y unos mocasines serán la combinación infalible.

En rebajas no todas las compras tienen que ser de abrigos para combatir el frío más extremo. Uno de polipiel también es una inversión segura que llevarás en los primeros días más fríos de la primavera y luego guardarás de nuevo en el armario para volver a sacarlo en otoño, porque, más o menos tendencia, nunca pasa de moda. Ya llevamos varias temporadas con las prendas de piel o polipiel como una de las tendencias más seguidas. pero no solo faldas, pantalones o cazadoras, los abrigos estilo Matrix, que hasta han conquistado a la Reina Letizia, son otra compra que no puede faltarte.

Entre todos los diseños posibles, el abrigo negro largo, con cuello de solapa y cruzado es un básico para lucir de la mañana a la noche. Un consejo: si no eres muy fashionista es mejor evitar llevarlo con otras prendas de piel haciendo un look total.