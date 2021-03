A pesar de las críticas que ha recibido por parte de Meghan Markle, el efecto Kate Middleton continúa y la prueba es que ha agotado una camisa en horas

Mientras este domingo Meghan Markle y el príncipe Harry concedían su entrevista más esperada a Oprah Winfrey en la CBS, el mundo seguía girando. Durante la mencionada a charla entre los duques de Sussex y la periodista, la que fuera actriz de ‘Suits’ también habló de la relación con su cuñada, Kate Middleton. Siempre se ha hablado de la mala o nula relación entre ambas, pero ahora ha quedado más que confirmado. Incluso Meghan se atrevió a confirmar que Kate le había hecho llorar. A pesar de estas duras declaraciones, el efecto Kate Middleton continúa y no hay nada que la pare, pues ha agotado en cuestión de horas la camisa más bonita y femenina que le hemos visto.

Kate Middleton lució una romántica y femenina blusa que se agotó en tan solo unas horas

Este lunes, Kate Middleton siguió con su agenda de actos y la pudimos ver en una interesante charla con Jasmine Harrison, la mujer más joven en remar en solitario el Atlántico el mes pasado, completando la fila récord de 3.000 millas el 20 de febrero a los 21 años. Una mujer poderosa con la que Kate quiso charlar este lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer. No pudimos evitar fijarnos en la vestimenta que eligió la duquesa de Cambridge para reaparecer tras la entrevista de sus cuñados, sabiendo que el foco estaría puesto sobre ella. Y Kate no defraudó. Como no suele hacerlo.

Siguiendo su estilo clásico, femenino y con detalles románticos, Kate Middleton apostó por una camisa de lo más bonita firmada por Boden. Stop. Hay una mala noticia para todas vosotras, la misma camisa que usó Kate está agotadísima en todas sus tallas. ¿Hay o no hay efecto Kate? No hace ni 24 horas que ha compartido su look y ya se han agotado todas las prendas. Pero no todo van a ser malas noticias. También hay buenas. Y es que está disponible en dos tonos diferentes. Pero antes de eso, vamos a analizar al detalle la blusa que nos ha enamorado.

Está disponible en otros dos colores diferentes

Se trata de una blusa ligera, semiajustada, en tono rosa con estampado de flores en un tono beis. Una camisa que sigue la premisa del armario de Kate: femenina, romántica y sofisticada. Además, no le falta ningún detalle y viene con una abertura de ojo de cerradura y botones cubiertos de tela en los puños. Lo más es la corbata de cuello a modo de lazada que puedes atarla o dejarla suelta según el aspecto que quieras conseguir con tu look.

Como hemos dicho anteriormente, a pesar de que esta versión está agotada, en la página web todavía hay dos opciones disponibles. E igual de bonitas. La primera de ellas es con un fondo gris y el estampado en amarillo; y la segunda de fondo blanco y flores rojas y azules.