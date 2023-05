¡Tamara Falcó no tiene vestido de novia! Pero, por suerte, cuenta con una persona clave que le ayudará a salir airosa de este peliagudo contratiempo: Cristina Reyes

No se habla de otra cosa. Después de que Sophie et Voilá (la firma encargada en un principio de diseñar el vestido de novia de Tamara Falcó) se haya negado a continuar con este desgnio, ¿qué pasará ahora? ¿quién se hará cargo de este delicado frente? Lo cierto es que después de muchos meses de trabajo y quebraderos de cabeza, todo el esfuerzo se ha quedado en nada. Ahora la marquesa de Griñón necesita encontrar desesperadamente una nueva marca o diseñador que le pueda hacer su vestido de ensueño en tiempo récord, ya que el 8 de julio está a la vuelta de la esquina.

Por suerte, Tamara cuenta con la inestimable ayuda de Cristina Reyes, la estilista de confianza de algunos de los rostros más aclamados del panorama nacional, entre ellos el de su madre, Isabel Preysler.

Cristina Reyes, la persona que se va a encargar del nuevo vestido de novia de Tamara Falcó

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Cristina Reyes tiene que salir al rescate de la prometida de Íñigo Onieva. Y es que tal y como ella misma ha desvelado, hace 12 años Tamara Falcó tenía una cena de Porcelanosa con el príncipe Carlos de Inglaterra y la estilista le consiguió varios impresionantes looks de la firma Marchesa de Georgina Chapman, que era la más codiciada de aquel momento tras la celebración de los Premios Óscar. ¿El resultado? La colaboradora de 'El Hormiguero' se proclamó como la invitada más elegante del evento.

Pero ojo, porque ahora el trabajo de Cristina Reyes se complica vertiginosamente, ya que tiene la difícil misión de ayudar a Tamara Falcó a encontrar otro diseñador que pueda reflejar en su vestido de novia toda su personalidad y su característico estilo (con muy poco de tiempo de margen). Durante el proceso de creación del diseño que llevó acabo junto con la firma Sophie et Voilá, la hermana de Ana Boyer confesó: "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender. Es un vestido que me encanta, es como mi anillo, que tampoco es lo más normal del mundo".

No sabemos si ahora seguirá con la misma idea inicial o, tras este inesperado disgusto, se decantará por un modelo diferente. Pero sin duda todo apunta a que Tamara quiere ser original y se ha marcado como objetivo impresionar a todos. Y es que incluso su amigo Juan Avellaneda se sorprendió mucho cuando vio el diseño por primera vez: "has conseguido un vestido que eres tú", afirmó emocionado el diseñador.