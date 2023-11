No dejamos de ver a nuestras famosas favoritas irradiar elegancia en las alfombras rojas, los eventos y, en definitiva, las mil y una ocasiones que tienen para impresionar. Esta noche, y una vez más, no han defraudado y han sacado a pasear sus mejores galas. Con el color negro como ganador, también han dejado un hueco para el brillo y, cómo no, las espaldas descubiertas, escotes llamativos, y mucha elegancia. Cristina Pedroche, Esther Doña, Elsa Anka o Nieves Álvarez son solo cuatro de las celebrities españolas que han arrasado con sus apuestas de estilo y que hoy, queremos analizar. ¿Te animas?

Numerosos rostros clave de la moda han vivido su noche más especial durante la celebración de unos reconocidos galardones que distinguen a personas que destacan por sus valores y su trayectoria en el mundo de la moda, la cultura, el deporte o las causas benéficas. Estos premios suponen, a su vez, un gran escaparate para la moda y, por supuesto, para la belleza.

Cristina Pedroche: elegancia y seducción con un vestido de Alta Costura

En la alfombra roja, Cristina Pedroche, ha vuelto a demostrar que cuando se trata de vestir para vestir en las ocasiones especiales siempre sale victoriosa. Con esta espalda infinita, detalles florales en negro brillante y falda larga, su vestido no dejó indiferente a nadie. Un seductor diseño en el que Isabel Snachis y su equipo creativo invirtieron muchas horas de trabajo y con el que la madrileña, además de impresionante, se ve fuerte y poderosa.

El vestido pertenece a la colección otoño-invierno 2023-2024 de Isabel Sanchis y muestra la unión entre la artesanía tradicional y las técnicas más vanguardistas, dando como resultado una pieza imponente. De esta manera, con Cristina como protagonista indiscutible, damos comienzo a la última alfombra roja que sirve de pasarela donde vemos a famosas de toda índole presumir sus preciosos vestidos de Alta Costura.

-Noticia en elaboración-

1 de 10 Cristina Pedroche Cristina Pedroche presenta un modelo para atrevidas, seductoras y mujeres con personalidad. Su vestido con mucho volumen es una obra de artesanía delicada y elegante. Para nosotras es un vestido soñado, atrevido y con toque especial que lo hace único. Isabel Sanchis y su hija Paula presentaron este diseño durante la MBFWM. 2 de 10 Elsa Anka 3 de 10 Esther Doña 4 de 10 Nieves Álvarez 5 de 10 Kira Miró 6 de 10 Begoña Villacís 7 de 10 Adriana Abenia 8 de 10 Inés Sastre 9 de 10 Elsa Pataky 10 de 10