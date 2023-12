Las grandes polémicas de Cristina Pedroche con sus looks de las Campanadas

Todo comenzó en los últimos minutos de 2014. Cristina Pedroche despidió el año junto al presentador Frank Blanco en La Sexta y su vestido estilo lencero con transparencias consiguió dar la campanada. Desde entonces ha logrado que la expectación vaya en aumento y, lo que es más difícil, monopolizar el primer tema de conversación del año. La de Vallecas alcanza el objetivo de que la polémica vaya de la mano de sus insólitos, sorprendentes y, a veces, imposibles estilismos para las Campanadas de Nochevieja. Repasamos las controversias más destacadas en las que se ha visto envuelta en las últimas ediciones.

El primer look que dio inicio a todo lo que llegó después lo firmaba Charo Ruiz -diseñadora en quien confía hasta la Reina Letizia-. Un vestido transparente con un destacado escote y con bordados en pedrería. Su estilismo fue tan comentado como polémico con el que consiguió un gran dato de audiencia y logró un 9,3 % de cuota de pantalla. "Muy muy feliz por la audiencia de las uvas!!! Gracias por elegirnos a Frank, a mí y a mi vestido!!!jajja😂😂😂 Ay pollito la que he liado😁💃", afirmaba tras ser consciente de la repercusión que tuvo aquella emisión. Una de las primeras reacciones de Cristina Pedroche fue para subrayar que el vestido había sido una elección suya. "Las mujeres, igual que los hombres, somos personas que tenemos el derecho a elegir lo que nos dé la gana ponernos. Por favor, no matemos a la cadena, no matemos a la estilista, si queréis matar a alguien matarme a mí porque el vestido lo elegí yo, y estoy feliz y orgullosa de poder lucir este vestido".

Cristina Pedroche y sus polémicas más destacadas por sus looks de Nochevieja

Otro de los estilismos que fue muy comentado fue el bikini floral que la de Vallecas llevó para dar la bienvenida a 2019. Su look estaba creado por la firma catalana Tot-Hom, pero fueron muchos los que vieron similitudes con un bikini creado por Yves Saint Laurent en 1999 y que llevó sobre la pasarela la top model Laetitia Casta. Dos trajes de baño con cola que contaban con las flores como protagonistas. Josie -encargado de sus estilismos- tuvo que salir a defender la elección. "Lo mejor de todo esto: durante un solo minuto, todas las Españas se olvidan de sus problemas, para traer a la palestra un concepto tan purificador de la humanidad como es Yves Saint Laurent! Misión cumplida un año más".

El año pasado volvió a cosechar un sinfín de titulares y a sembrar nueva polémica. Todo a consecuencia de un estilismo creado junto a ACNUR que buscaba dar visibilidad a la realidad de los refugiados. Un diseño que nuevamente estaba ideado por Josie compuesto por un mini top de Jacinto de Manuel en forma de paloma de la paz y una falda transparente. Además llevó una gran capa customizada por más de 75 personas refugiadas en España -provenientes de un total de diez países-. El modisto Miguel Adrover denunció una supuesto copia a una capa que presentó durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2002 con el símbolo de las Naciones Unidas.

ACNUR sale en defensa del estilismo de Cristina Pedroche en las Campanadas

La cosa no quedó ahí y volvieron a lloverle un sinfín de críticas a Cristina Pedroche. ACNUR tuvo que salir en defensa de la presentadora para aclarar que no habían firmado un acuerdo publicitario y todo se trataba de una colaboración gratuita. "Supone un concepto solidario para dar voz a los deseos de las personas refugiadas en las Campanadas 2023, por lo que estamos muy agradecidos", afirmaban desde el organismo de las de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados.

La cuenta atrás ha comenzado. No solo para despedir el año, también para ver cómo nos sorprende Cristina Pedroche durante esta edición de las tradicionales Campanadas de Nochevieja.