Cristina Pedroche se atreve con el vestido más efímero para las Campanadas

Hace una década Cristina Pedroche aceptó el reto de sorprender a todos los españoles en las tradicionales Campanadas de Nochevieja y año tras año ha conseguido superarse en este desafío. La polémica siempre acompaña a la presentadora quien esta vez ha apostado por un diseño que ha rendido tributo a la madre naturaleza. "Soy agua, soy una ola. Este vestido está hecho 80% de agua. Yo quería mucha naturaleza, mucha vida. Los zapatos son de madera, de Galicia. Todo orgánico. Es un vestido efímero. Menos mal que no está lloviendo porque me quedaría aquí sin vestido", afirmaba.

Este vestido de transparencias lleva la firma de la diseñadora navarra Paula Ulargui. Una mujer que ha destacado por ser pionera en la confección sostenible. Nuevamente ha sido Josie quien ha firmado el estilismo en colaboración con Greenpeace. Una apuesta atrevida que se inspira en una original ninfa fluvial. Un look que ha estado compuesto por tres piezas: una gran capa con detalles vegetales, el vestido y unos zapatos de madera. Este nuevo vestido también viene acompañado de un claro mensaje. La presentadora ha querido dar visibilidad a la realidad medioambiental del agua en nuestro país.

Todos los looks con los que Cristina Pedroche nos ha sorprendido en las Campanadas

Todo comenzó en 2014 cuando Cristina Pedroche se estrenó en la última retransmisión del Año para la Sexta. Eligió entonces un vestido de inspiración lencera con marcadas transparencias firmado por Charo Ruiz. El primer y polémico diseño que provocó un tsunami de reacciones. Desde entonces se ha convertido en historia de la televisión de nuestro país y es seña de identidad de la Campanadas de Antena 3 logrando excelentes datos de audiencia.

El año pasado optó por un estilismo con mensaje junto a ACNUR. Un mini top de Jacinto de Manuel con una paloma de la paz y una falda transparente. Las piezas textiles estaban confeccionadas por Iñigo Garaizabal. Antes de descubrir este look llevó una capa customizada por más de 75 refugiados en España. Mientras que para recibir 2022 sorprendió con un look metamorfosis -el único estilismo que no ha sido creado para la ocasión-. Se trataba de un vestido del modisto Manuel Piña con toques futuristas.

Nadie olvida sus vestidos más sonados, entre ellos, un diseño de corte sirena creado por Hervé Moureau para Pronovias que llevó en 2015 en el que destacaban las transparencias y estaba engalanado con un total de 20.300 cristales. Mientras que en 2017 optó por un jumpsuit solo apto para mujeres muy atrevidas. Uno de los diseños más comentado fue el bikini de flores de Tot-Hom que incluía una cola de tul en color rosa. La polémica estuvo servida porque muchos dijeron que se trataba de un plagio a Yves Saint Laurent. El parecido con el que llevó sobre la pasarela Laetitia Casta en 1999 era más que evidente. El look más recatado fue, sin duda, el creado por el escultor y pintor Jacinto de Manuel con el que se convirtió en una Venus. Mientras que Cristina Pedroche despidió 2020 con un minivestido de Pedro del Hierro que rendía homenaje a las mascarillas.