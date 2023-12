Cristina Pedroche y Ana Mena calientan las Campanadas con los vestidos más sexys

Tic, tac, tic tac... El reloj de la Puerta del Sol de Madrid ya está ajustando al milímetro todos sus mecanismos para que millones de españoles nos podamos comer las uvas sin sobresaltos al son de sus Campanadas. Pero tan icónico como este reloj, hace ya años que también lo son los vestidos que las presentadores de las distintas cadenas de televisión lucen para retransmitir las uvas. Cristina Pedroche fue la primera en convertir su look en un debate nacional, gracias al vestido transparente de su debut en 2014 en La Sexta. Una tradición que ha continuado, ya convertida en una estrella, desde Antena 3.

Hasta ahora, el duelo más esperado era el de Cristina Pedroche, cada año más arriesgada, con Anne Igartiburu, siempre más clásica y fiel al rojo de Lorenzo Caprile. Pero este 2023 la presentadora vasca verá las Campanadas por primera vez desde su casa y será Ana Mena quien se bata en duelo con la colaboradora de Zapeando. Un 'enfrentamiento' en el que las armas están en todo lo alto, a juzgar por el aperitivo que ambas nos han dejado en la presentación de las Campanadas. Una primera declaración de intenciones en la que las dos han dejado muy claro que los vestidos clásicos y recatados no entran sus planes.

Cristina Pedroche y Ana Mena, protagonistas de los looks más sensuales de la historia de las Campanadas

La palabra sexy es la primera que se nos viene a la mente si nos imaginamos ambos estilismos. Y los antecedentes nos dan la razón. Cristina Pedroche, que ha dado alguna pequeña pista sobre su look del 31 de diciembre, eligió para la promoción de las Campanadas en Antena 3, junto a su compañero Alberto Chicote, un conjunto de pantalón de tiro bajo negro cut out y un top raso liquid plisado con tejido reciclado blanco y base de seda de manga abullonada, de la diseñadora Isabel Sanchís. Un diseño que dejaba mucha piel al descubierto y mostraba sus magníficos abdominales, tras la tripa de embarazada del año pasado.

Aunque ya es toda una veterana, la presentadora no puede evitar los nervios ante uno de los días más especiales del año, muy consciente del interés que despierta su look: "Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más. Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible. Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo. Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es taaaaaaaan especial que lo mismo sí que os gusta a todos", ha dicho.

Ana Mena, una dura rival para Cristina Pedroche

La cantante ha dado muestras, tanto en las alfombras rojas como en el escenario, que los looks provocativos y sensuales son su especialidad. La mejor forma de demostrarlo fue el vestido que eligió para la presentación de las Campanadas con Ramón García. Optó por un modelo asimétrico con una gran abertura y un escote muy pronunciado, en negro y adornos de cristal, rematado con un gran pañuelo al cuello, del diseñador David Koma. Un vestido que ya había lucido con anterioridad Jennifer Lopez, la pura encarnación de la palabra sexy.

Apenas nos quedan unos días para descubrir el gran secreto, pero seguro que tanto Cristina Pedroche como Ana Mena están dispuestas a sorprendernos por todo lo alto.