Acaba de cumplir 65 años pero sigue tan activa como siempre. La ausencia de Charlène de Mónaco de la vida del Principado ha hecho que continúe con su papel de Primera Dama, acompañando a su hermano Alberto en gran parte de los actos oficiales. El último ha sido para celebrar el Día de Santa Devota, patrona de Mónaco, donde volvimos a ver a una Carolina de Mónaco tan estilosa como siempre, con un look juvenil y sencillo, que, además, encerraba un pequeño truco con el que todas podemos conseguir estilizar un poco la silueta.

La princesa de Hannover volvió a demostrar que sabe elegir el perfecto estilismo en cada momento. Y el Día de Santa Devota no requiere trajes excesivos, ni looks llamativos. Sobria, correcta y perfectamente abrigada para soportar las bajas temperaturas que al caer la noche todavía tiene el Principado en esta época del año. El look de Carolina, a pesar de su discreción, tenía varios detalles dignos de analizar… y de copiar.

Si quieres marcar un poquito más tu cintura, sigue el truco de Carolina de Mónaco

La princesa monegasca eligió un vestido midi de vuelo con un estampado otoñal en tonos tierra y azules, que acompañó de un básico chaquetón negro. Siguiendo en la misma línea de sobriedad estuvieron sus complementos: las botas altas de ante con tacón ancho, los guantes y el pañuelo, todo en negro.

Pero Carolina puso el toque especial al estilismo añadiendo un cinturón de piel sobre el abrigo, el mejor truco para estilizar un poco más la figura y darle otro aire al outfit.

Los cinturones sobre los abrigos o las americanas son solo un pequeño detalle, pero que pueden conseguir cambiar un look. Haz como la princesa monegasca y eliígelos siempre de piel, sin que sean demasiado anchos para que favorezcan a todos los cuerpos, y en el tono más parecido a la prenda que llevas. Solo con ese complemento vas a poder rejuvenecer y quitar seriedad a los estilismos más sobrios.

La reina indiscutible de la elegancia

Pasan los años pero Carolina de Mónaco sigue siendo la reina indiscutible de la elegancia, entre las royals y las no royals. Nunca defrauda en sus apariciones públicas, y mucho menos cuando se trata un acto especialmente relevante para el Principado.

Este 2022 tendremos que esperar un poco más de lo habitual para volver a verla radiante en el Baile de la Rosa, la cita más glamurosa de Mónaco que se celebra desde 1954 y coincide con el comienzo de la primavera. Pero este año, debido a la situación sanitaria, han decidido posponer el evento hasta el verano.

A lo largo de estos meses vamos a seguir deleitándonos con el estilo y la clase de Carolina de Mónaco en los actos oficiales que protagonice en el Principado o en su vida privada junto a su familia, donde también nos enamora.