Ana Rosa Quintana es una de las grandes damas de la comunicación en nuestro país, con una trayectoria camaleónica de más de 40 años a sus espaldas. La presentadora, periodista y empresaria siempre está al pie del cañón siguiendo de cerca la actualidad. Sin embargo, esta vez nos detenemos en su impecable estilo. Atenta porque su armario está repleto de ideas para mujeres que rebasan los 60 años. ¡Ficha sus tips para sacar el máximo partido a todos tus looks!

Nadie diría que la comunicadora ya ha soplado 67 velas. Gracias a un estilo muy estudiado consigue rejuvenecer siempre. Y es que Ana Rosa Quintana es una mujer que adora los buenos básicos que perduran en nuestro fondo de armario durante largas temporadas. Así que en su vestidor no falta un traje chaqueta pantalón en color negro, una camisa blanca o una biker de piel. Piezas atemporales a las que recurrir en un sinfín de ocasiones y que nos salvarán de muchos apuros. Además, habitualmente opta por los tejidos lisos y su color fetiche es, sin duda, el negro. Un acierto seguro ya que no solo estiliza la silueta también aporta ese toque chic tan distintivo en la periodista.

La guía de estilo de Ana Rosa Quintana

No la veremos nunca seguir las tendencias más extremas en cuestión de moda, ella sabe bien el estilo que mejor le sienta. Prendas clásicas que encuentran el equilibro perfecto con otras de carácter moderno y que elevan sus looks a su máximo nivel. La empresaria utiliza el color como su mejor aliado para deslumbrar cuando la ocasión lo merece. Si se trata de un destacado acontecimiento no dudará en enfundarse un vestidazo en rojo confeccionado en un tejido noble, como es el terciopelo, que eclipsará todas las miradas. Nuevamente consigue sacar un gran partido a su vestidor realizando una oda a esos colores que nunca pasan desapercibidos.

Si quiere sorprender con una propuesta juvenil, entonces Ana Rosa Quintana optará por una biker de piel con escote Bardot que convertirá un sencillo vestido negro de tirantes en un lookazo que no se olvida. A destacar, el corte de pelo tan favorecedor que ha adoptado en los últimos años, en un tono rubio con el que consigue quitarse años de encima.

Desliza porque a continuación tienes algunos de los mejores looks de Ana Rosa Quintana que son pura inspiración.