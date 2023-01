¿No sabes qué ponerte para ir a trabajar a la oficina cada día? Es normal que a veces nos quedemos sin ideas, y es que llega un punto en el que estamos tan saturadas por la rutina diaria que la mente no nos da para pensar en mucho más allá de nuestras obligaciones. Pero tranquila, te vamos a ayudar a sentirte guapa y con estilo todos los días de forma fácil. Solo necesitas saber combinar las prendas adecuadas para conseguir crear outfits que incluso te van a motivar a ir a trabajar. Anna Ferrer nos ha dado todas las claves para crear un look de oficina estiloso y nosotras te las enseñamos con detalle aquí… ¡Atenta!

Los looks de oficina pueden resultar aburridos. Y en invierno, con las bajas temperaturas, más aún, ya que no queremos pasar frío y optamos por comodidad antes que por el glamour. Pero no hay porqué elegir, podemos tenerlo todo. Normalmente, solemos optar por pantalones de pinzas, vaqueros, camisas, mocasines… Y si no salimos de eso día tras día podemos desmotivarnos mucho. No necesitas prendas nuevas cada semana, la clave está en saber combinar mejor las que ya tienes, como hace la hija de Paz Padilla.

El look de oficina de Anna Ferrer

Anna Ferrer se ha convertido, pasito a pasito, en una de las influencers mejor valoradas de nuestro país. Cada prenda que enseña en sus redes, se agota en cuestión de horas y su estilo, juvenil pero con mucha clase, nos encanta. Esta vez, nos ha enseñado un look ideal con blazer que te ayudará a que no te de pereza vestirte para ir a trabajar. ¡Te lo enseñamos!

El look está compuesto por una americana de Cos de corte oversize en color azul marino con raya diplomática blanca; una camiseta de manga larga en color blanco roto y con calados de Zara; un pantalón vaquero cargo en tono azul y de tiro medio-bajo de Mango; unas botas cowboy con un poco de tacón y detalles en blanco y negro; un espectacular bolso de Furla en color blanco (que además está rebajado) y unos complementos ideales en dorado.

Sigue bajando para descubrir el outfit completo con detalle y fichar las prendas para tu armario. Hay algunas que son de temporadas pasadas y no están disponibles, pero te damos alternativas súper parecidas y a muy buen precio… ¡No te lo pierdas!