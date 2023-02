Consejos fáciles para verte más alta (y estilizada) después de los 50

A medida que envejecemos, es normal que queramos parecer más altas y esbeltas. La buena noticia es que, con unos sencillos consejos de estilismo, puedes crear la ilusión de una silueta más alargada y esbelta. Aquí os traemos algunos consejos para parecer verte más alta vistiendo después de los 50.

Elige pantalones largos en lugar de cropped. Los pantalones con un corte a la altura del zapato pueden recortar visualmente tus piernas haciéndote parecer más baja. En su lugar, opta por pantalones largos que caigan hasta el suelo o justo por encima del tobillo. Así alargarás tus piernas y crearás un look más estilizado. Incluso puedes elegir pantalones con un ligero ensanchamiento en la parte inferior para crear la ilusión de unas piernas más largas como los pantalones campana o los flaire.

Usa pantalones de talle alto. Los pantalones de talle alto son una gran opción para las mujeres maduras que quieren parecer más altas. Los pantalones de tiro alto crean la ilusión de unas piernas más largas. Te ayudrán a verte más alta si los combinas con una blusa por dentro o un crop top para realzar aún más el efecto. El secreto es subir la línea horizontal, que suele dividir nuestro look en dos partes, al punto más alto que podamos.

Ponte tacones. Puede parecer obvio, pero llevar tacones es una de las formas más eficaces de parecer más alta. Escoge tacones con punta triangular, que crearán la ilusión de unas piernas aún más largas. Si no estás acostumbrada a llevar tacones, empieza con un tacón bajo y ve subiendo. También puedes probar con tacones de plataforma, que te darán una altura extra sin forzar demasiado los pies.

Crea un total look en un solo color. Llevar un solo color de la cabeza a los pies puede crear una silueta alargada y esbelta. Elige un color que te siente bien y llévalo en diferentes tonos y texturas. Así conseguirás un look monocromático que alargará visualmente tu cuerpo. Este es uno de los trucos favoritos de la influencer Pilar De Arce con este mono de la marca 'see iou'.

Incorpora líneas verticales y estampados. Las líneas verticales y los estampados también pueden crear la ilusión de altura. Las rayas son un ejemplo clásico, pero también puedes probar otros estampados que tengan un elemento vertical, como las rayas diplomáticas, la espiga o el chevron. Esto atraerá la mirada hacia arriba creando la ilusión de una silueta más alargada y esbelta.

En conclusión, el secreto a la hora de vestirse para parecer más alta después de los 50 consiste en crear una silueta alargada y esbelta. No tengas miedo de experimentar con diferentes estilos y estampados para encontrar lo que mejor te sienta. Con estos sencillos consejos de estilismo, puedes verte más alta y segura de ti misma, tengas la edad que tengas.