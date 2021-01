Virginia Troconis posó en su cuenta de Instagram con un look que, tal y como ella misma dice, es toda una declaración de intenciones.

Hace frío. Mucho frío. Da igual el lugar de España en el que te encuentres porque en absolutamente todos esta afirmación es 100% correcta. Este año toda la Península (y muchas de las islas) se encuentran bajo la amenaza de un fuerte temporal cuyo nombre ya nos suena a todos. Filomena, que así es como se llama esta increíble borrasca, ha hecho que prácticamente en todas las comunidades autónomas se haya llegado a la declaración de alerta por frío, nieve y lluvia; y que ciudades como Madrid hayan quedado cubiertas por una inmensa capa blanca, colapsando transportes, hospitales y todo lo colapsable. No hay ninguna duda de que este frío pasará a los anales de la historia y que todas nosotras, en mayor o menos medida, estamos sufriendo sus consecuencias. Una de ellas ha sido Virginia Troconis, que aunque no ha visto ningún copo de nieve, sí que ha presenciado la caída en picado de las temperaturas.

Una bajada que le ha obligado, cómo no, a correr a su armario y a buscar las prendas más cómodas y abrigadas para no moverse de casa hasta nuevo aviso. Netflix and chill, como suelen decir los jóvenes, que es básicamente tirarse en el sofá a ver series de manera compulsiva y resguardarse del frío. Un look calentito a más no poder que la colaboradora de Como Sapiens ha definido como toda «una declaración de intenciones». Y razón no le falta, pues su intención no es otra que quedarse en casa a esperar a que pase el temporal.

Así es la declaración de intenciones de Virginia Troconis (a través de su último look)

Para quedarse en casa, una necesita ponerse un conjunto cómodo, abrigado y, ya que estamos, también presentable. Algo que la esposa de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ ha logrado conseguir de la manera más acertada. Lo ha hecho con un abrigo de Triana by C (ya agotado en su web) de un abrigado paño en un bonito tono crudo; un pantalón de punto tipo jogger tostado de Oysho; y un jersey a conjunto con cuello alto y cremallera también de la misma marca. Ha rematado su look con unos botines de piel y pelo con yute hidrofugado e hilos metalizados de estampado étnico que daban un aspecto esquimal a su conjunto. Un calzado firmado por Vidorreta y que ahora está rebajado.

Se trata, en su totalidad, de un conjunto que cumple su función a la perfección: mantenerse cómoda y abrigada en todo momento. ¡Nos encanta!