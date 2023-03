En cuanto llega la primavera nuestras agendas no solo se llenan de bodas, sino también de comuniones, bautizos, graduaciones y otros grandes eventos. Así que estamos seguras de que a estas alturas del mes de marzo ya estarás buscando el estilismo perfecto para convertirte en la invitada más aclamada de entre tu familia y amigas. Pero... ¿y si te decimos que a los vestidos midi les ha salido esta temporada una inesperada competencia?

Los conjuntos de blusa y pantalón se han postulado como la opción ideal para todas aquellas que buscan ganar un plus de estilo sin renunciar a la comodidad. Y es que además de derrochar sofisticación, también son sinónimo de feminidad y formalismo. Y apunta, porque este 2023 aterrizan reinventados y con ganas de ser protagonistas. ¿El mejor ejemplo de ello? Esther Doña, que acaba de estrenar un 'dos piezas' estampado que nos ha conquistado por completo.

Esther Doña arrasa con el conjunto 'retro' que rejuvenece y estiliza a partes iguales

El número de compromisos primaverales que tenemos marcados en rojo en nuestro calendario suele ser directamente proporcional al estrés que genera pensar (y encontrar) el look ideal para cada uno de ellos. Factores como la hora o el lugar dónde se celebra el evento se convierten en variables definitivas en el resultado final de esta ecuación estilística. Pero ojo, porque a pesar de que hay máximas comúnmente conocidas para acertar en comuniones y bautizos (no a los tocados y al ir de largo), también hay un cierto margen para la creatividad.

De hecho, esta nueva temporada aterriza plagada de tendencias que desprenden festividad, glamour y frescura a partes iguales, donde los volúmenes y los estampados retro son los claros ganadores. Y después de ver a Esther Doña con su recién estrenado conjunto, no tenemos dudas de que esta apuesta es de éxito asegurado para triunfar en cualquier evento (tengas la edad que tengas).

La malagueña acudía ayer a la gala del Premio Internacional de Poesía de la Fundación Loewe con un 'dos piezas' de la firma Pertegaz. Un conjunto que, sin duda, no podía favorecerle más. Y es que además de estilizar su silueta y sumarle un plus de elegancia, también lograba restarle años de encima. ¿Quieres ver el look de Esther Doña en detalle? ¡Sigue bajando!