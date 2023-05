Ahora sí que sí. Ya hemos entrado de lleno en la temporada de bodas. Y eso significa que, si aún no lo has hecho, es hora de empezar a buscar el look de invitada ideal. Pero recuerda, además del clásico vestido midi, hay un sinfín de diseños especiales con los que acertar: trajes de chaqueta, monos largos, sets pijameros, conjuntos de dos piezas…

¿Por dónde comenzar la búsqueda? El código de vestimenta, el lugar del enlace y tu presupuesto son las claves principales a tener en cuenta. ¿Una buena noticia? Si te enfrentas a una boda de día y al aire libre, puede que Chenoa resuelva tu dilema estilístico fácilmente. Y es que la cantante ha estrenado un conjunto infalible para las invitadas menos tradicionales.

Chenoa triunfa con el conjunto de falda y top más estiloso y favorecedor

La presentadora acudió junto a su marido, Miguel Encinas, a la boda de unos amigos este fin de semana. Y además de pasarlo en grande, Chenoa también logró convertirse en una de las invitadas más aclamadas gracias a un conjunto de dos piezas que derrocha estilo y sensualidad a partes iguales. ¿Lo más? No es excesivamente caro, así que si te gusta, puedes hacerte con él sin dejar tu tarjeta de crédito temblando.

En concreto se trata de un conjunto formado por un top corto con detalles fruncidos y mangas abullonadas, y una falda de corte midi envasé ajustada a la cintura. Una apuesta perfecta para estilizar la silueta, rejuvenecer y ganar sofisticación.

El 'dos piezas' color azul celeste de la extriunfita pertenece a la firma andaluza Cayma Closet. ¿Quieres saber todos los detalles y conocer su precio? Sigue bajando, te lo desvelamos todo...