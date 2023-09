Todas coincidimos en que hay ciertas prendas que son imprescindibles a la hora de conseguir un buen fondo de armario otoñal: una blazer negra cruzada, una camisa blanca clásica, un bolso de ante que combine con todo, unos botines todoterreno... Pero ojo, porque también hay otras piezas que, gracias a su atemporalidad y sencillez, se merecen un hueco privilegiado en nuestro guardarropa.

Entre ellas se encuentran los pantalones de pinzas. Y es que en cuanto llega septiembre, éstos se postulan como grandes salvavidas para ir a la oficina o cumplir con cualquier compromiso que se nos presente. Eso sí, hay que reconocer que no todos los modelos sientan igual de bien. Y es que en muchas ocasiones o no se terminan de ajustar a la cintura, o potencian demasiado nuestra cadera, o simplemente el corte o el color no nos convence. Pero tranquila, porque aunque no lo creas, existen unos pantalones de pinzas que prometen favorecer absolutamente a todas, y Chenoa no ha tardado en hacerse con ellos. ¿Quieres saber cómo son? Atenta...

Los pantalones de pinzas de Chenoa llevan años siendo los más aclamados

A lo mejor no has reparado en ello, pero te aseguramos que cada vez que has entrado en Zara has visto los pantalones de pinzas de los que te hablamos. Y es que llevan años postulándose como los más ponibles a todas las edades. ¿Cómo son exactamente? De tiro alto, corte pitillo y con detalles de costuras marcadas en la parte delantera.

Y si ahora te estás preguntando por qué se han hecho tan famosos estos pantalones, tenemos la respuesta: logran afinar la silueta y alargar las piernas a la vez que añaden un indiscutible plus de estilo. Y para comprobarlo solo hay que echar un vistazo a la cantante.

Para ir a trabajar, para triunfar en una cena o comida con amigas, para una cita romántica... Estos pantalones de pinzas de Zara son perfectos para acertar en casi cualquier escenario. ¿Lo mejor? Si los combinas con unos zapatos stilettos, tal y como ha hecho Chenoa, ganarás sofisticación al instante.

Si eres de las que se resisten a abandonar los modelos slim, los nuevos pantalones de pinzas de la presentadora van a ser tus aliados incondicionales esta temporada. ¿Otra buena noticia? Solo cuestan 25,95 euros y están disponibles en Zara en 12 colores diferentes: negro, gris, azul marino, rosa... ¡Hazte ya con el que más vaya contigo!