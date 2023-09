Chenoa es fan de la vida saludable. Y además de comer limpio e ir al gimnasio, también aprovecha siempre que puede para salir a caminar y disfrutar de la naturaleza mientras quema calorías. De hecho, así la hemos pillado ahora. La cantante se ha puesto el chándal, la gorra y las gafas, y se ha ido de paseo. Pero ojo, porque hasta de sport nos regala lecciones de estilo. Y es que nos ha conquistado con unas zapatillas fucsias que no pueden ser más ideales.

Lo cierto es que ahora que se acerca el temido cambio de armario y va a haber que abandonar las sandalias pronto, todas estamos en busca de calzado cómodo y todoterreno para entretiempo. Pero aunque nos encantan los botines de tacón, los zuecos, las bailarinas y las botas cowboy, a la hora de la verdad lo que más nos ponemos son las zapatillas. Además, lo bueno es que hoy en día solo es necesario elegir unas deportivas cool para elevar hasta los estilismos más básicos. Y las que acaba de estrenar la presentadora reúnen todo lo necesario para salvarte de lunes a viernes.

Este otoño vas a querer las zapatillas a todo color de Chenoa

La popularidad de las sneakers ha crecido como la espuma en los últimos años. Y es que no solo son cómodas, sino que también han dejado patente que tienen la increíble capacidad de adaptarse y mejorar cualquier look, por muy sencillo que sea. Pero ojo, porque si quieres triunfar con ellas en estos meses de otoño, no vale elegir cualquiera. Todavía es tiempo de apostar por modelos con colores vivos, que destaquen y te añadan un plus de estilo de inmediato. Y una opción infalible son las nuevas zapatillas de Chenoa.

Las deportivas de la cantante pertenecen a la firma Skechers. Y lo mejor es que son tan cómodas que funcionan tanto para hacer deporte como para completar cualquier estilismo del día a día. Y es que cuentan con una parte superior de piel sintética lisa y perforada y una plantilla Air Cooled Memory Foam, para proporcionar confort a los pies durante horas y horas.

Además, estas zapatillas no pasan desapercibidas, ya que su color fucsia consigue sumar ese toque chic que resulta perfecto a cualquier edad. En concreto las sneakers de Chenoa son el modelo Street Uno - Night Shades, y su precio es de 90 euros. ¡Fíchalas!