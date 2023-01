A la espera de que pasen los rigores del invierno y llegue la primavera, toca abrigarse. Inspírate en cómo lo hace Amelia Bono, con la prenda de abrigo clave de la temporada. Toma nota: las chaquetas de peluche son los must have. El borreguito es uno de los tejidos más clásicos a la hora de abrigarse y en la hija de José Bono vemos una forma ideal de llevarlo. La empresaria, elegante y casual con un diseño de Pull and Bear, todo tendencia, lo lleva en una sobrecamisa corta de color crema de nueva temporada que cuesta 39,99 euros.

Así, Amelia se apunta a la moda de las prendas ‘teddy’ y de aires minimalistas, con un look en clave casual. La chaqueta corta, de líneas amplias y sin grandes estridencias, con botones y cuello solapa, es el centro del outfit.

Amelia Bono tiene la chaqueta más calentita y la que nunca pasa de moda

Para saber lo que se lleva cada temporada solo se necesita echar un vistazo a los looks de las fashionistas para darse cuenta de que hay piezas en las que todas se ponen de acuerdo. Y una de las que siempre encuentra un hueco en los armarios de las vips son las chaquetas ‘Teddy’. Adela González, la presentadora de ‘Sálvame’, estrenó un modelo de lo más gustoso que no tardamos en fichar, o Sara Carbonero que incorporó esta tendencia en su cazadora vaquera. Y la protagonista del último caso es la sobrecamisa de Amelia Bono.

Se trata de una prenda del abrigo de borreguito en color crema, con tres botones, de corte recto y ligeramente oversize, esta chaqueta es maravillosa porque permite llevar hasta un jersey gordito debajo. En resumen, es sencilla y minimalista, lo que permite que se combine con toda la ropa que tenemos.

Cómo se lleva esta prenda de abrigo

Amelia lo lleva con unos jeans culotte blancos, sus Adidas favoritas y un sombrero fedora súper elegante, en contraste con el resto del look. Para nuestra buena suerte, después de tantas fotos del street style, este estilismo de Amelia es tan bonito, calentito y versátil que funcionan para ir a la oficina y para salir a tomar algo con amigas un día cualquiera.

Sigue deslizando porque te dejamos el look completo.