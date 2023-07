Chabeli Navarro sigue acaparando titulares desde que comenzó la batalla legal y mediática que está lidiando con Bertín Osborne a raíz de revelar en una entrevista que estuvo embarazada del cantante, pero que él la convenció para que abortara. Esta vez la hemos visto con un look tan cómodo como moderno que nos ha parecido correcto para un día de verano en la ciudad. Sabemos, de hecho, que es uno de los uniformes más socorridos cuando llega el calor.

La joven elige para acudir a un centro de bronceado en Sevilla un vestido negro en punto de canalé y unas zapatillas Converse, una de las deportivas más laureadas de todos los tiempos.

Sabemos lo que le gustan estas sneakers a nuestras famosas, las hemos visto llevándolas a Sara Carbonero en su versión naranja flúor, una opción que también nos fascinó. Ahora, combinándolas con un vestido largo veraniego completan el casual look de Chabeli a la perfección. Como complementos, ha seguido en la línea minimalista y ha apostado por un diseño blanco de la firma Love Moschino. Un total look muy en la estética urbana de la andaluza.

El uniforme de verano de Chabeli Navarro que nunca falla

Chabeli nos ha recordado que hay un outfit en los meses de más calor que es infalible en la maleta y en el armario: un vestido de largo midi en color negro de algodón y unas zapatillas Converse. Un estilismo sencillo que como siempre, y más en verano, es ideal para el día a día.

La andaluza es una gran amante de las piezas básicas, a las que suele añadir siempre un toque urbano. La clave está en modernizar los looks básicos con sneakers a la última, para darle ese toque de tendencia que nunca falla.

Pero, ¿por qué las All Star de Converse siempre son una apuesta segura para todo el mundo? Te habrás fijado que no hay calzado más popular que estas zapatillas de baloncesto, y es que se han colado en el zapatero de los pijos y, también, en los looks de los más hippies. Lo cierto es que las Chuck Taylor All Star son universales, y en color negro más. Tienen más de 100 años de vida, y pegan con absolutamente todo: desde vestidos de fiesta hasta trajes de chaqueta o unos simples jeans.

Inspirándonos en la propuesta de Chabeli, y haciéndole un pequeño homenaje, su opción nos parece la mejor. Ella lleva un modelo con plataforma, concretamente, las 'Chuck Taylor All Star Move Platform Foundational Leather' que tienen un precio de 95 euros.