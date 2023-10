Chábeli Iglesias vive en una de las urbanizaciones más lujosas de Miami. Allí es feliz junto a su marido, Christian Altaba, y sus dos hijos: Alejandro, de 21 años, y Sofía, de 11. Lo cierto es que la hija de Isabel Presyler, a pesar de haber sido en el pasado una de las mujeres más perseguida por los paparazzi, hoy en día está completamente alejada de los medios de comunicación. Pero eso sí, a través de sus redes sociales de vez en cuando nos sorprende compartiendo algún que otro estilismo de lo más inspirador. Y claro, nosotras no podemos evitar 'copiarle', ya que tenemos más que comprobado que cada prenda que estrena la hermana de Tamara Falcó es una inversión segura (y todo un acierto).

Sin ir más lejos, ahora la empresaria nos acaba de conquistar con una blusa estampada que ya estamos deseando tener en nuestro armario. ¿Lo mejor de todo? ¡Está rebajada! Atenta, porque no vas a querer quedarte sin ella...

Chábeli Iglesias tiene la blusa informal que derrocha estilo de lunes a domingo

Seguro que a ti también te ha pasado. Te levantas por la mañana y te acabas desquiciando pensando en qué ponerte para ir a la oficina. Aunque esto también nos sucede en muchas ocasiones cuando quedamos con amigas para comer, o cuando nos enfrentamos a un evento o cena especial. La realidad es que aunque tengamos el armario a rebosar, a la mayoría nos faltan prendas todoterreno, versátiles y salvavidas, de esas que te sacan de cualquier apuro tanto de día como de noche. La buena noticia es que Chábeli Iglesias tiene la blusa que necesitas en tu guardarropa este otoño, ya que funciona en casi cualquier escenario y ocasión.

Las blusas fluidas estampadas son, desde siempre, nuestras grandes aliadas cuando necesitamos componer looks fáciles y favorecedores sin rompernos demasiado la cabeza. Esto principalmente se debe a su capacidad de elevar cualquier estilismo sencillo. Y es que son conjugables con pantalones de cuero y de pinzas, pero también con vaqueros de todo tipo.

Pero no solo por esta razón nos gustan tanto las blusas estampadas. Y es que bien combinadas y con los complementos adecuados, también se convierten en la mejor baza para ir arreglada en las noches del fin de semana. Y la hija de la reina de corazones es el mejor ejemplo de ello, ya que no puede estar más ideal con esta blusa que, además, es 'Made in Spain'.

El diseño en cuestión destaca por su cuello redondo y su manga francesa terminada en lazada. Además, su corte oversize consigue afinar la silueta y equilibrar las proporciones al instante. Si ya estás deseando fichar la blusa de Chábeli debes saber que pertenece a la firma Frambua y está fabricada artesanalmente en España. ¿Lo más? Ahora está rebajada. Antes costaba 105 euros y ahora puede ser tuya por 65 euros.