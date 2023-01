No ha pasado ni si quiera una semana desde que se celebraran los Globos de Oro 2023 y ya hemos podido disfrutar otra gala de Hollywood. Los Critics Choice Awards se celebraron en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Angeles, allí se instaló una gran alfombra roja por la que se dejaron caer decenas de celebridades de la talla de Cate Blanchett, Julia Roberts o Jennifer Coolidge, recién premiada en los Golden Globes por su fantástica interpretación en la serie White Lotus de HBO.

Everything Everywhere All at Once se alzó como la ganadora a mejor película; el ganador en la categoría a mejor actor fue Brendan Fraser por su increíble actuación en The Whale. El premio a mejor actriz se disputó entre Viola Davis, Cate Blanchett, Michelle Williams y Margott Robbie, pero finalmente lo logró la actriz australiana por el filme Tár. Otra de las premiadas de la noche fue la cantante Janelle Monáe que recibió el See Her Award. En cuanto a los looks de la noche, aún no habíamos superado la resaca de los lookazos de los Golden Globes, y ya tenemos un despliegue de tendencias, modelitos arriesgados y mucho glamour. Durante esta gala los actores y actrices suelen jugársela con atuendos más atrevidos y menos clásicos y sobrios, si los comparas con los Premios Oscar o los BAFTA.

Cate Blanchett y Julia Roberts se convierten en las mejor vestidas de la última gala de Hollywood

Cate Blanchett lució un precioso vestido de Max Mara con un corte muy original. La parte superior parecía una blusa sahariana en color beige, pero en realidad daba paso a una gran falda ajustada de corte sirena que le sentaba como un guante. Las joyas que lució, un brazalete y un gran sello dorado, eran de la firma francesa Louis Vuitton.

En cambio, Julia Roberts optó por un outfit más clásico. La actriz se enfundó en un elegantísimo vestido negro de Schiaparelli adornado con lentejuelas en el cuello cerrado de la prenda y en las mangas. La falda larga tenía un corte columna muy sofisticado.

Descubre todos los estilismos de la noche en la galería y apunta las tendencias de moda con las que ha empezado el 2023. Disfruta de los lookazos de Aubrey Plaza, Natasha Lyonne o la nueva estrella, Milly Alcock.