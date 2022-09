No hay nada que nos puede gustar más que ver nuevas apariciones públicas de Carolina de Mónaco, quien ha vuelto a hacer alarde del buen gusto que tiene. De todos es sabido que es la reina indiscutible de vestir bien y que en todos sus actos luce perfecta sin necesidad de muchos esfuerzos. Su estilo es innato y defiende como nadie las prendas clásicas y atemporales que, año tras año, siguen ocupando un lugar importante en nuestro armario. Es la princesa más elegante y ni las nuevas generaciones de royals han podido desbancarla. Por muchos intentos. Carolina de Mónaco se ha desplazado hasta París para acudir a un acto junto a otras primeras damas donde ha vuelto a demostrar que luce como nadie las chaquetas de entretiempo.

Carolina de Mónaco tiene la combinaciçon infalible para el otoño

De todos es conocida la excelente relación que mantiene Carolina de Mónaco y Chanel desde hace años. Sobre todo cuando Karl Lageferld permanecía vivo y era el encargado de estar junto a ella el Baile de la Rosa. La relación de la firma lujosa y la princesa traspasó lo profesional para convertirse en íntimos. Por este motivo no es de extrañar que use sus piezas en la mayoría de sus actos y eventos. En esta ocasión, no podemos dejar de maravillarnos con la exquisita chaqueta de entretiempo que ha lucido en este último acto, que aunque no podemos confirmar que sea de Chanel es una clara inspiración a uno de los iconos de la firma.

La monegasca lució la prenda francesa por excelencia: una chaqueta de tweed. Año tras año esta pieza se ha ido reinventando, renovándose y adaptándose a los nuevos tiempos. Ha elegido una en blanco con los ribetes a contraste que ha combinado con un pantalón azul oscuro y una camisa de cuadros en tonos azules. Una apuesta elegante y segura que puedes copiar con facilidad para tu vuelta a la oficina. Un look perfecto tengas la edad que tengas.