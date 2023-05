Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi han asistido al Festival de Cannes 2023 con dos elegantísimos estilismos. ¡Analizamos sus looks!

Aún queda una semana de Festival de Cannes 2023, el próximo sábado 27 podremos disfrutar del broche final y la última jornada de este evento cinematográfico de altura. Hasta entonces, seguiremos analizando los looks de nuestras celebrities favoritas en estas alfombras rojas diarias. No sólo de actrices, influencers y artistas va la cosa, siempre se deja caer algún royal por la Costa Azul. En esta ocasión, Carolina de Mónaco y su hija Carlota Casiraghi asistieron a la red carpet, como siempre, con dos estilismos espectaculares. Te contamos todos los detalles de sus looks.

Madre e hija son fieles a la firma francesa Chanel, no asisten a un sólo evento de importancia sin llevar, al menos, una prenda de esta casa de moda. Para seguir en la misma línea, Carlota Casiraghi apostó por un vestido de la última colección de Chanel formado por un top de tirantes finos de estilo lencero decorado con mariposas, pedrería y lentejuelas. La parte inferior de este diseño mostraba una falda de transparencias con volantes a capas en un gris perla muy chic.

Carolina de Mónaco y Carlota Casiraghi coincidieron con el calzado en dos acabados distintos

Para sus pies, la mujer del productor Dimitri Rassan apostó por unos salones de Chanel en color blanco con puntera negra y tira al tobillo. El modelo 'Slingback' tan característico de la firma creada por Cocó Chanel lo lucieron madre e hija en sendos looks. Carlota, prefirió e color blanco con puntera negra; Carolina, sin embargo, prefirió combinar su calzado con su blazer.

La princesa de Mónaco dejó por una vez los vestidos a un lado y se decantó por un dos piezas de Chanel. La parte superior estaba formada por una chaqueta de cuello redondo sin solapas, con botonadura invisible y confeccionada en tweed combinado con lentejuelas plateadas. Este año, Carolina se ha dejado llevar por el poder de los brillos y lo metalizado y nos ha regalado una larga lista de estilismos con este acabado tan festivo, el último, durante el Bal de la Rose. En cuanto a la prenda inferior, la royal apostó por un pantalón súper wide leg blanco que encajaba muy bien con el resto del look. Este corte de pantalones está empezando a causar furor entre las últimas colecciones de moda y promete ser una microtendencia de verano.

La aristócrata llevó el mismo modelo de zapatos que su hija, pero en su caso con pedrería plateada y puntera negra. Este diseño tiene un precio de 2.800 euros y está disponible actualmente en la página oficial de Chanel.